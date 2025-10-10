9 октября в возрасте 78 лет умер соучредитель телеканала 1+1 и сети кинотеатров Синема-Сити Борис Фуксман. Об этом сообщил Институт массовой информации со ссылкой на кинопродюсера Александра Роднянского.

«Не только войны, но и болезни берут свое. Только что ушел мой брат. На самом деле мы двоюродные, но всегда были родными. Его звали Борис Фуксман. Он был успешным немецким предпринимателем, который прожил в Европе более полувека», — отметил Роднянский.

Он добавил, что Фуксман поддерживал его проекты, а самым важным было создание украинского телеканала 1+1, который они основали в 1995 году.

Кроме медиадеятельности, Фуксман вместе с Роднянским организовал сеть кинотеатров Синема-Сити, был совладельцем отеля Hilton Kyiv и почетным президентом Еврейской конфедерации Украины.