Как Бориса Чуприну. Британского премьер-министра Джонсона записали в реестр украинского казачества — фото 8 июня, 12:30 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:suspilne.media)

Казацкая община в Чернигове записала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в реестр украинского казачества как Бориса Чуприну.

Об этом сообщил глава казацкой общины, заместитель гендиректора Черниговского областного исторического музея имени Тарновского Андрей Лесной в эфире Украинского радио: Чернигов.

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«Это решение является нашим голосом в знак благодарности, уважения и почтения к этому выдающемуся человеку, который разбудил, поднял всю Европу, весь мир в защиту Украины», — сказал он, добавив, что человек отстаивает общечеловеческие ценности.

По его словам, по старым украинским казацким обычаям такого человека вписывали в реестр казаков.

«Решение это попадет в исторический музей вместе с картиной, над которой работало около 20 человек, это образ казака Чуприны. Мы ее дарим 7 июня Черниговскому областному историческому музею… а второй оригинал, такой же, будет подарен премьер-министру», — сказал Лесной.



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