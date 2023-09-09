Борис Джонсон приехал во Львов на Интерсити+
Борис Джонсон приехал во Львов на Интерсити+ (Фото:Укрзализныця)
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 9 сентября, приехал во Львов. Там он встретился с мэром города Андреем Садовым.
Садовый опубликовал фото, как встречал Джонсона на Львовском вокзале.
«Приветствуем большого друга Украины Бориса Джонсона во Львове», — написал мэр города.
В Укрзализныце сообщили, что Джонсон добирался из Киева во Львов на Интерсити+ в компании обычных пассажиров. Это уже пятое путешествие Джонсона украинским поездом.
Вчера Джонсон приехал в Киев с необъявленным визитом для участия в форуме Ялтинской европейской стратегии (YES). Там он встретился с президентом Владимиром Зеленским.