Борис Джонсон приехал во Львов на Интерсити+

9 сентября, 12:44
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Борис Джонсон приехал во Львов на Интерсити+ (Фото:Укрзализныця)

Борис Джонсон приехал во Львов на Интерсити+ (Фото:Укрзализныця)

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 9 сентября, приехал во Львов. Там он встретился с мэром города Андреем Садовым.

Садовый опубликовал фото, как встречал Джонсона на Львовском вокзале.

«Приветствуем большого друга Украины Бориса Джонсона во Львове», — написал мэр города.

В Укрзализныце сообщили, что Джонсон добирался из Киева во Львов на Интерсити+ в компании обычных пассажиров. Это уже пятое путешествие Джонсона украинским поездом.

Видео дня

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/pfbid02NbkH4vLauhv2SGyewMbXQxQCi9tSvpXszc6Sts57DtrLWuxFh6YZGJdGzoMugb3Ql

Вчера Джонсон приехал в Киев с необъявленным визитом для участия в форуме Ялтинской европейской стратегии (YES). Там он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев Львов Укрзализныця Интерсити+ Борис Джонсон Андрей Садовый

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