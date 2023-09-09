Борис Джонсон приехал во Львов на Интерсити+ 9 сентября, 12:44 Борис Джонсон приехал во Львов на Интерсити+ (Фото:Укрзализныця)

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 9 сентября, приехал во Львов. Там он встретился с мэром города Андреем Садовым.



Садовый опубликовал фото, как встречал Джонсона на Львовском вокзале.

«Приветствуем большого друга Украины Бориса Джонсона во Львове», — написал мэр города.

В Укрзализныце сообщили, что Джонсон добирался из Киева во Львов на Интерсити+ в компании обычных пассажиров. Это уже пятое путешествие Джонсона украинским поездом.

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Вчера Джонсон приехал в Киев с необъявленным визитом для участия в форуме Ялтинской европейской стратегии (YES). Там он встретился с президентом Владимиром Зеленским.