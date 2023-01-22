Борис Джонсон посетил Бучу и Бородянку
Борис Джонсон в Бородянке (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в воскресенье, 22 января, приехал в Украину. Его заметили в Буче и Бородянке Киевской области.
Видео с Джонсоном опубликовал в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Подробности визита Бориса Джонсона пока не известны. Как написал советник главы МВД Антон Геращенко, экс-премьер Британии пока не занимает официальной должности и «мог прибыть с частным визитом».
Также экс-премьер Британии побывал в Бородянке.
17 июня 2022 года Борис Джонсон посетил Киев с необъявленным визитом и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.
А уже 12 июля в Великобритании началась борьба за кресло лидера Консервативной партии после отставки Бориса Джонсона, выступившего 7 июля с соответствующим заявлением.