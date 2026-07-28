Борис Джонсон снял документальный фильм о войне в Украине во время тайной поездки на фронт

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил документальный фильм о российско-украинской войне, ради съемок он совершил необъявленную поездку непосредственно в район боевых действий. Об этом сообщает The Telegraph.

90-минутный фильм под названием Борис Джонсон: В зону боевых действий в Украине уже вышел в эфир британского телеканала Channel 5. В фильме экс-премьер призывает западных союзников усилить военную поддержку Украины, в частности путем передачи более современных вооружений.

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Джонсон называет полномасштабное вторжение России проявлением терроризма, а войну — борьбой добра со злом. Фильм начинается с кадров российской атаки беспилотником на гражданский поезд, в результате которой погибли шесть человек. В то же время авторы показывают стойкость украинских военных, которые из-за нехватки ресурсов изготавливают боеприпасы собственными силами.

Ради безопасности поездка Джонсона на фронт проходила в режиме строгой секретности. Бывший британский премьер передвигался инкогнито, а временами скрывал лицо под балаклавой. По данным журналистов, уже в первую ночь на передовой он проснулся от мощного взрыва — российский дрон попал в жилой дом неподалеку.

В The Telegraph отмечают, что участие Бориса Джонсона может помочь документальной ленте привлечь внимание более широкой международной аудитории — в частности, тех зрителей, которые обычно не интересуются военной документалистикой, — и еще раз напомнить миру о борьбе Украины против российской агрессии.

До прихода в политику Борис Джонсон работал журналистом. Он начал свою карьеру в газете The Times, затем работал в Wolverhampton Express & Star, а с 1987 года — корреспондентом The Daily Telegraph в Брюсселе, где впоследствии стал помощником редактора. Джонсон также был политическим обозревателем журнала The Spectator, а с 1999 по 2005 год возглавлял его в качестве редактора.