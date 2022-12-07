Джонсон поздравил украинцев с днем ВСУ

7 декабря, 04:46
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Борис Джонсон (Фото:Леон Neal/Pool via REUTERS)

Борис Джонсон (Фото:Леон Neal/Pool via REUTERS)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил украинцев с Днем Вооруженных Сил Украины.

"Посылаю лучшие пожелания героическим украинским военным по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Великобритания с вами до победы и всегда. Слава Украине", - написал Джонсон.

Видео дня

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1600204174972461056
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Во вторник, 6 декабря, украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. В этом году вместе с Днем защитника (14 октября) это один из самых значимых праздников года — на фоне полномасштабной войны, которую ведет против Украины Россия.

https://www.youtube.com/watch?v=sz_ITruN5m8
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Борис Джонсон День Вооруженных Сил Украины

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