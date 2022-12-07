Джонсон поздравил украинцев с днем ВСУ 7 декабря, 04:46 Борис Джонсон (Фото:Леон Neal/Pool via REUTERS)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил украинцев с Днем Вооруженных Сил Украины.

"Посылаю лучшие пожелания героическим украинским военным по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Великобритания с вами до победы и всегда. Слава Украине", - написал Джонсон.

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Во вторник, 6 декабря, украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. В этом году вместе с Днем защитника (14 октября) это один из самых значимых праздников года — на фоне полномасштабной войны, которую ведет против Украины Россия.

