15 ноября 2018, четверг

Борец с коррупцией Николаевского горсовета попался на взятке

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Для получения взятки чиновник привлек посредника
Фото: прокуратура

Для получения взятки чиновник привлек посредника

Правоохранители задержали на взятке чиновника Департамента внутреннего финансового контроля и противодействия коррупции Николаевского горсовета.

Как сообщили в местной прокуратуре, он требовал от предпринимателя взятку в размере $5 тысяч.

Взамен чиновник обещал закрыть глаза на размещение им МАФов на земельном участке, срок  аренды которого закончился.

Для получения денег он решил привлечь посредника.

Несмотря на это, взяточник был задержан после передачи ему первой части указанной суммы.

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