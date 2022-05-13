Опубликованы спутниковые снимки с последствиями атак по войскам РФ на острове Змеиный 13 мая, 10:09 Цей матеріал також доступний українською На снимках могут быть зафиксированы последствия ракетных ударов (Фото:Maxar Technologies)

Издание CNN опубликовало спутниковые снимки, на которых видны последствия атак украинских военных на позиции российских оккупантов на острове Змеиный.

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На снимках, полученных компанией Maxar Technology, похоже, показан ракетный удар, нанесенный в районе острова.

Два шлейфа дыма видны рядом с российским десантным кораблем класса Серна в Черном море. Похоже, что корабль делает резкий поворот, где ракета падает в воду.

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Фото: Maxar Technologies

Рядом с островом видна баржа с тяжелым подъемным краном рядом с другим затонувшим судном, которое Maxar также идентифицировал как десантный корабль класса Серна.

Фото: Maxar Technologies

Накануне в сводке Генштаба ВСУ о боевых потерях РФ за минувшие сутки сообщалось об уничтожении одного российского корабля или катера без каких-либо подробностей.

Как заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона, есть данные, что на Всеволоде Боброве произошел пожар, но детальная информация будет предоставлена позже.

В комментарии НВ Одесса начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк не подтвердила эту информацию.

11 мая войска РФ в очередной раз попытались усилить свой незащищенный гарнизон, расположенный на острове Змеиный.

8 мая в районе острова Змеиный украинские военные уничтожили российский вертолет с десантом на борту.

Также возле острова Змеиный Байрактары уничтожили десантный катер Серна и ЗРК Тор, два десантно-штурмовых катера типа Раптор и серьезно повредили еще один Раптор. Были уничтожены 46 человек из состава вражеского десанта.

26 апреля ВСУ атаковали вражеский пункт управления на Змеином и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10. Позже украинские защитники разбили три российских ЗРК и серверную с телекоммуникационным оборудованием. Через неделю возле острова были уничтожены еще два российских катера типа Раптор.



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