В Николаеве нашли эффективный способ борьбы с иранскими дронами Shahed-136 7 ноября, 13:16 Как в Николаеве научились эффективно сбивать дроны Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Николаеве дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства сбивают специально созданные экипажи.

Как заявил в эфире телемарафона пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук, результат противодействия дронам сейчас достигает почти 100%.

«Да, иногда еще долетают. Но, для того чтобы ударить одним или двумя дронами, они выпускают 15−20», — отметил Плетенчук.

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По данным разведки, в ноябре Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

Телеканал CNN сообщал, что власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

Инфографика: НВ