Полиция сообщила о ликвидации наркогруппировки из Кривого Рога, которая распространяла каннабис и кокаин

Правоохранители ликвидировали преступную группировку в Кривом Роге Днепропетровской области, которая распространяла наркотики , в частности, каннабис и кокаин на территории всей Украины.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины в четверг, 3 июля.

Отмечается, что организовал Криворожскую наркогруппировку 39-летний ранее судимый киевлянин.

«Наркогруппировка „Краснобаловские“ имела разветвленную сеть распространения наркотиков на территории всех регионов страны. „Работа“ основывалась на строгой иерархии с четким распределением функций — от организаторов и координаторов до непосредственных исполнителей», — говорится в сообщении правоохранителей.

Прокуратура сообщает, что сообщники наладили полный цикл изготовления каннабиса — от культивации в специально оборудованных закрытых лабораториях до выращивания растений конопли на открытом грунте.

«За один сезон могли изготовить более 500 кг готовой к сбыту наркопродукции. «Товар» распространяли по всей территории Украины, используя услуги логистических компаний», — отметили в прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемые занимались реализацией среди «клиентов» психотропных веществ MDMA, alpha-PVP и кокаина. Ежемесячно участники наркогруппировки реализовывали до 5 тысяч доз кокаина, получая более 8 млн грн прибыли, говорится в сообщении правоохранителей.

Оплату за наркотики и психотропы принимали исключительно на банковские карты подставных лиц (дропов), а часть средств переводили на криптокошельки, добавили в полиции.

«Ориентировочный ежемесячный доход преступной группировки от наркоторговли превышает 20 млн грн. Средства, полученные от противоправной деятельности, подозреваемые тратили на собственные нужды — элитное жилье и автомобили», — отметили в полиции.

Во время проведения более 40 обысков на территории столицы, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Черкасской областей по местам жительства, осуществления преступной деятельности и в транспортных средствах правоохранители обнаружили и изъяли почти 90 кг каннабиса, мобильные телефоны, банковские карты, «черновые» записи, наличные на общую сумму, эквивалентную 2,4 млн грн, 12 автомобилей и боеприпасы.

Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



