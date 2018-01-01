Борьба с должниками. Государство может заставить безработных неплательщиков алиментов работать Сегодня, 19:40 9 Цей матеріал також доступний українською Должников по алиментам могут заставить выполнять неквалифицированную работу Фото: luede_m / pixabay.com

Государственная служба занятости совместно с Министерством юстиции планирует трудоустраивать безработных должников по алиментам для взыскания долгов, сообщили в Госслужбе занятости.

Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Как государство попытается заставить работать плательщиков алиметив

По состоянию на сегодня в Украине открыто более 100 исполнительных производств по алиментам, выплата которых не осуществляется из-за отсутствия у должника постоянной работы, сообщили в ведомстве. Для решения этой проблемы вместе с Минюстом плануюеться подписать соответствующий меморандум.

Даже те ограничения для должников по алиментам, которые уже введены государством, не работают должным образом. Об этом в комментарии НВ рассказал автор законопроекта об алиментах, участник рабочих групп Верховной Рады по совершенствованию семейного законодательства, адвокат Олег Простибоженко. По его словам, украинская система юстиции не справляется с обработкой запросов и передачей их в соответствующие инстанции. Сейчас в Украине зарегистрировано более 550 тысяч исполнительных производств по алиментам, добавил Простибоженко.

Сейчас в Украине зарегистрировано более 550 тысяч исполнительных производств по алиментам

"Обязать лицо идти работать государство не может. У нас даже в тюрьмах работы добровольные до некоторой степени, по крайней мере, с точки зрения формального закона. Более того, у нас по Конституции существует право на труд: хочу - работаю, хочу - не работаю. И эта инициатива не получит должной перспективы", - уверен он.

Должников по алиментам через отдел пробации будут устраивать на общественно полезные работы, очертил процедуру в комментарии НВ частный исполнитель Михаил Королев. Порядок такого трудоустройства определен, добавил он.

"За невыполнение (решение суда - ред.) по алиментах, если у человека нет имущества и он нигде не работает, и нечего взыскивать, составляют админпротокол, направляют в суд. Здесь или штрафуют, или отправляют на общественно полезные работы. Виды работы, которую они будут выполнять, это, скорее всего, уборка улиц, какая-то помощь коммунальным предприятиям. Минимальные деньги им платят", - рассказал Королев.

Возможные последствия принудительного трудоустройства

Принудительное трудоустройство неплательщиков алиментов в целом имеет как плюсы, так и минусы, отметил в комментарии НВ адвокат Иван Либерман. С одной стороны, происходит хоть какая-то борьба с должниками. С другой, они могут делать работу не качественно и потом теоретически еще и требовать за ее выполнение возмещение ущерба.

"Эта работа будет чернорабочей - покрасить, побелить, копать, почистить, подметать, забивать гвозди. И здесь есть один большой минус. Если найдется человек, который будет, скажем, красить какой-то пол или забор. Вот он покрасил или побелил. А потом он обращается к адвокату и говорит - а взыщите моральный ущерб за то, что я, работая на этой работе, отравился парами краски, или у меня экзема появилась. И кто будет ответчиком в суде? Предприятие, которое взяло к себе на работу такого социального работника", - пояснил Либерман.

Возмещение морального ущерба, добавил он, может достигать 100 тысяч гривен.

Напомним, с начала нынешнего года Минюст взыскал 4 миллиардов гривен с неплательщиков алиментов в пользу детей. С 29 августа размер алиментов в Украине увеличился вдвое.