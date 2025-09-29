32-й Львовский международный BookForum приглашает 3−5 октября 2025 года с 10:00 до 20:00 посетить Книжную ярмарку «Форум издателей во Львове» и литературный фестиваль. BookForum состоится во Львовском дворце искусств и еще на 23 локациях в центре города. В первый день BookForum пройдет традиционная «Ночь поэзии и музыки non-stop».

В ярмарке примут участие 127 издательств, которые привезут 1111 новинок украинской и мировой литературы. Чтобы представить свои лучшие издания и покорить сердца новых читателей, во Львов приедут издатели из Киева, Харькова, Днепра, Бучи, Ивано-Франковска, Тернополя, Черновцов, Ровно, Житомира, Кременчуга и Одессы.

Посетители первыми смогут приобрести новинки прямо от издателей. В этом году на книжной ярмарке будут представлены книги как от традиционных издательств-участников ярмарки, так и новых, впервые посетивших мероприятие.

Гостей ждут встречи с писателями и поэтами, презентации книг, автограф-сессии, а также фудкорт и другие культурные аттракции.

Стоимость билета — 200 грн на все три дня. 20% от стоимости билетов будут направлены в Благотворительный фонд «Повернись живим». Билеты доступны на kontramarka.ua

Кроме того, каждый посетитель получит промокод от партнера мероприятия MEGOGO BOOK.

Литературный фестиваль

В программе фестиваля 32 BookForum запланированы 350 событий. В этом году события объединены фокусной темой «Тривкість і тривалість» и сосредоточены в трех тематических кластерах: «Жива пам’ять», «Бути поруч» и «Вивих часу». Подробная программа доступна на сайте bookforum.ua

Специальным гостем фестиваля станет Джим Ловлесс, один из самых популярных мотивационных спикеров в мире и автор книги «Иди туда, где страшно. И получишь то, о чем мечтаешь». Также в фестивале примут участие Якоб Феллинг, Зоран Ферич, Фиона Бенсон, Войцех Тохман, Павел Решка, Скотт Рейнольдс Нельсон, Герхард Гнаук, Шарлотта Хиггинс.

На 32 BookForum можно будет встретить и послушать Радомира Мокрика, Артура Дроня, Владимира Вятровича, Ростислава Семкива, Василия Шкляра, Макса Кидрука, Ивана Малковича, Юрия Винничука, Елену Стяжкину, Богдану Романцову, Евгению Кузнецову, Остапа Сливинского, Ирен Роздобудько, Марию Матиос, Софию Андрухович, Веру Агееву, Люко Дашвар и других любимых авторов и издателей.

Кроме того, в публичных дискуссиях примут участие Остап Украинец, Вахтанг Кипиани, Евгений Глибовицкий, Вахтанг Кебуладзе, Тарас Лютый, Алим Алиев, Виталий Портников, Денис Казанский и многие другие.

Отдельную программу для детей подготовили совместно с пространством украинской детской книги «Барабука», а от литературного разъединения «Грань» ищите спецпрограмму «Точка перетину». Digital-партнер HAY Festival готовит широкую онлайн-программу и будет транслировать избранные события из Львова. Следите онлайн на YouTube-каналах HAY Festival, Форум издателей, а также трансляция будет доступна на MEGOGO.

Ночь поэзии и музыки non-stop

Традиционно в рамках BookForum 3 октября в 19:00 в концерт-арене «Малевич» состоится «Ночь поэзии и музыки non-stop». Это не просто концерт, а настоящий культурный марафон, где поэзия переплетается с музыкой, создавая уникальную атмосферу творческого вдохновения.

В программе вечера выступят группы BenObert, «Мертвий Півень», Соломия Чубай і бенд, а также поэты Остап Сливинский, Елена Герасимьюк, Александр Комаров, Артур Дронь, Екатерина Михалицына, Павел Коробчук, Юлия Мусаковская, Ия Кива, Марина Пономаренко.

Среди всех посетителей будут разыграны три Mystery boxes с подарками от BookForum и партнеров события! Покупайте билеты на kontramarka.ua