1,5-тонные планирующие бомбы УПАБ-1500 В. Какой уровень опасности нового оружия врага и можно ли его уничтожить — интервью со специалистом 7 марта, 10:06 Эксклюзив NV Впервые 1,5-тонная планирующая бомба УПАБ-1500 В была представлена публике четыре года назад в Москве на выставке Международный авиационно-космический салон (Фото:DR)

Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, разбирает главные характеристики новой 1500-килограммовой планирующей бомбы, которую впервые применила РФ, и размышляет о том, сколько таких боеприпасов может быть у агрессора и по силам ли ВСУ бороться с этим оружием

Бомбардировщики воздушно-космических сил РФ впервые использовали против Украины новые управляемые бомбы УПАБ-1500 В весом 1.500 кг. Об этом 4 марта сообщил военный портал Defense Express со ссылкой на собственные источники. По данным издания, впервые эти боеприпасы армия агрессора применила несколько недель назад против одного из объектов в Черниговской области.

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На следующий день спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали применять планирующие авиабомбы, сбрасывая их на объекты на территории Украины.

О том, в чем главная опасность такого оружия, где враг будет его применять и что Воздушные Силы ВСУ могут этому противопоставить, NV расспросил главного редактора издания Defense Express Олега Каткова.

— Что вам известно о российской бомбе УПАБ-1500 В? Какие у нее характеристики и в чем ее главная опасность?

— Впервые этот боеприпас, кстати, в экспортной версии был публично продемонстрирован в Москве в 2019 году на выставке МАКС (Международный авиационно-космический салон). Тогда же представитель разработчика этой бомбы от ГНПП Регион заявил, что она уже прошла испытания. Таким образом, нет оснований говорить, что у РФ эти изделия уже представлены в массовой серии, потому что это довольно малые сроки — от презентации боеприпаса до его серийного производства.

Что касается возможностей УПАБ-1500 В, то это — планирующая бомба. При этом она большая по габаритам, ее вес — 1.500 кг, из которых примерно 1.010 кг — это боевая часть. То есть это более, чем мощный боеприпас. Разработчик заявляет, что при сбросе этой планирующей бомбы с самолета с высоты 15 км ее дальность поражения составляет до 40 км. Боеприпас оснащен инерционной и спутниковой системой навигации и может поражать сильно защищенные объекты. Причем у подрывателя есть три режима, в том числе отложенный, то есть он срабатывает после того, как бомба углубилась в какое-то укрытие.

С учетом всего, это — достаточно опасный боеприпас. И, по данным наших источников, россияне уже его применяли, потому что анализ обломков позволил идентифицировать это изделие именно как УПАБ-1500 В.

В то же время есть осторожное предположение, учитывая алгоритм и методологию применения этого боеприпаса, что российский фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34, который 3 марта был уничтожен под Енакиево, как раз и был носителем УПАБ-1500 В. Дело в том, что очень похожа методология использования этого боеприпаса, ведь вражеский самолет был сбит на большой высоте, а на фото и видео видны инверсионные следы, такая характерная петля.

— То есть, такую бомбу могут сбрасывать только с Су-34?