«Очередная красная линия перейдена». Бомбы GLSDB могут переломить ход боевых действий на одном из направлений фронта — Жирохов 1 февраля, 14:52 Эксклюзив NV Бомба малого диаметра наземного запуска GLSDB (Фото:www.saab.com)

Украина впервые получит бомбы GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb — Бомбу малого диаметра наземного запуска), которая имеет радиус действия 150 км.

«За дискуссией о танках и самолетах большинство не увидело этих будущих поставок, которые более существенно будут влиять на ситуацию на [фронте]. Очередная красная линия по поставкам оружия с возможностью поражения на 150 и более километров перейдена», — рассказал в эфире Radio NV военный эксперт Михаил Жирохов.

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Остается, по его мнению, только один вопрос: какое количество бомб предоставят Украине:

«Достаточно ли этого, чтобы переломить ход боевых действий хотя бы на одном участке? [Это реально]. <...> Сейчас наиболее реальной и большей помощью Украине будет передача большего количества боеприпасов и ракет с увеличенной дальностью действия. Это будет более весомо для ВСУ, чем танки или авиация, которые будут переданы, да, но это на будущее. А сейчас ситуация на фронте очень тяжелая».

Инфографика: NV