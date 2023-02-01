«Очередная красная линия перейдена». Бомбы GLSDB могут переломить ход боевых действий на одном из направлений фронта — Жирохов

1 февраля, 14:52
Эксклюзив NV
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Бомба малого диаметра наземного запуска GLSDB (Фото:www.saab.com)

Бомба малого диаметра наземного запуска GLSDB (Фото:www.saab.com)

Украина впервые получит бомбы GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb — Бомбу малого диаметра наземного запуска), которая имеет радиус действия 150 км.

«За дискуссией о танках и самолетах большинство не увидело этих будущих поставок, которые более существенно будут влиять на ситуацию на [фронте]. Очередная красная линия по поставкам оружия с возможностью поражения на 150 и более километров перейдена», — рассказал в эфире Radio NV военный эксперт Михаил Жирохов.

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Остается, по его мнению, только один вопрос: какое количество бомб предоставят Украине:

«Достаточно ли этого, чтобы переломить ход боевых действий хотя бы на одном участке? [Это реально]. <...> Сейчас наиболее реальной и большей помощью Украине будет передача большего количества боеприпасов и ракет с увеличенной дальностью действия. Это будет более весомо для ВСУ, чем танки или авиация, которые будут переданы, да, но это на будущее. А сейчас ситуация на фронте очень тяжелая».

Инфографика: NV
https://www.youtube.com/watch?v=RXlVm_v9-bs
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Бомбы Бомба Радио NV Война России против Украины

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