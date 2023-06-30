Ужасные и недоступные бомбоубежища. Чаще всего жалуются на обустройство укрытий жители Запорожья — опрос IRI 30 июня, 14:41 Представители ГСЧС инспектируют укрытие в Запорожье (Фото:Национальная полиция)

Большинство жителей областных центров Украины недовольны бомбоубежищами, функционирующими в их городах.

Лишь 9% жителей Запорожья положительно оценили обустройство укрытий, функционирующих в этом городе, а 57% назвали их состояние «плохим» или же «ужасным». Еще 11% горожан заявили, что бомбоубежища им недоступны.

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Об этом говорится в муниципальном опросе Международного республиканского института(IRI), проведенном в апреле-мае 2023 года.



На ту же проблему пожаловалась четверть жителей Днепра, и по 22% черкасцев и жителей Кропивницкого.



Инфографика: IRI

В то же время позитивней всего качество укрытий оценили жители запада страны: 21% горожан, довольных бомбоубежищами, живет в Луцке, 18% - в Тернополе, 17% - в Виннице, 16% - в Ровно. Однако около 40% людей в упомянутых городах все же считают обустройство укрытий «плохим» или «ужасным».



В целом доля положительных оценок жителями облцентров бомбоубежищ варьирует в пределах от 9% до 21%.



Всеукраинский муниципальный опрос Международного республиканского института (IRI) был проведен Социологической группой «Рейтинг» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID)



Опрос проводился в 21 областном центре Украины, которые не находятся под контролем российских или пророссийских сил. Херсон был исключен из выборки в 2023 году из-за ситуации с безопасностью, которая делала невозможным личный опрос. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 16800 респондентов. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%.

