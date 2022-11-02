В Киевской области есть 425 укрытий на случай ядерного удара, вскоре их оборудуют радиоприемниками — глава ОВА 2 ноября, 03:24 В Киевской области есть 425 специальных укрытий (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

На случай российского ядерного удара в Киевской области есть 425 специальных укрытий. До 15 ноября их хотят оборудовать радиоприемниками.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в интервью Громадському.

Отвечая на вопрос, как область готовится к ядерным атакам, Кулеба отметил, что как должностное лицо он готовится к худшему сценарию, но надеется, что все будет нормально.

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«У нас 425 специальных убежищ в области. Они расположены под землей, имеют два входа и выхода, вентиляцию. Всего в области около тысячи укрытий. Самое простое — цокольный этаж. Там окна выходят на улицу, но наполовину. Они не подходят для защиты от радиационной угрозы», — сказал он.

Он добавил, что у людей должна быть связь, а в случае ядерного удара будет работать только радио. По данным Кулебы, эти 425 убежищ планируют оборудовать радиоприемниками до 15 октября.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».

В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

По данным СМИ, на фоне угроз Путина США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе.