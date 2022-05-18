Есть угроза полного вымирания Азовского моря из-за бомбардировок Азовстали — горсовет Мариуполя 18 мая, 16:41 Цей матеріал також доступний українською Опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море (Фото:Мариупольский городской совет/Telegram)

Из-за бомбардировки завода Азовсталь российскими оккупантами есть угроза полного вымирания Азовского моря, сообщает городской совет Мариуполя в Telegram.

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«Бомбардировка Азовстали могла повредить техническое сооружение, которое сдерживает десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода», — говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря, а далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал немедленно допустить на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации, и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.

Ранее в горсовете Мариуполя сообщали, что российские оккупанты хотят снести завод Азовсталь в Мариуполе, чтобы «стереть любое напоминание о героическом подвиге украинских военных».

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