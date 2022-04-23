«Взять мешки и ехать на Драмтеатр». Оккупанты уничтожают доказательства убийства гражданских людей в Мариуполе — советник мэра

23 апреля, 15:00
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Укрытие в мариупольском Драмтеатре выдержало авиаудар, количество пострадавших пока неизвестно (Фото:Donetsk Regional Civil-Military Administration/Handout/Reuters)

Укрытие в мариупольском Драмтеатре выдержало авиаудар, количество пострадавших пока неизвестно (Фото:Donetsk Regional Civil-Military Administration/Handout/Reuters)

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Российские оккупанты убирают из-под завалов Драматического театра тела погибших там в результате бомбардировки со стороны РФ мирных жителей Мариуполя.

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Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Сотни людей находились в укрытии под театром, где погибли после прицельных ударов русских оккупантов.

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«В настоящее время идет зачистка завалов Драматического театра. В процессе зачистки оккупанты упаковывают найденные тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем, по наполнению, вывозят в поселок Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею», — пишет советник.

В подтверждение этих слов он привел фрагмент аудиозаписи разговора подконтрольных оккупантам МЧСников.


Они говорят, что «трактор нужен для „двухсотых“ — взять мешки и ехать на Драмтеатр».

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Мариуполь Театр Братская могила Война России против Украины

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