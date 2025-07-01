Военный обозреватель Давид Шарп рассказал в эфире Radio NV , что это за бомба-ракета Гром-1, которой РФ недавно пыталась атаковать Днепр, а до этого била ею, в частности, по Харькову, и насколько ПВО эффективна против них.

Давид Шарп израильский военный обозреватель

ВПК разных стран рождают на сегодня разные гибриды, подвиды новых вооружений, и даже сказать новые виды боеприпасов.

То, о чем идет речь, это пресловутый Гром, есть две разновидности [этой бомбы]. Одна из них — это хорошо знакомая планирующая бомба, которую сбрасывают с большой дистанции, у которой нет двигателя; и в зависимости от высоты и скорости носителя, она может залететь довольно далеко.