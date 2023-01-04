«Говорить о контроле нецелесообразно». Все острова возле Херсона — в «серой зоне» — Силы обороны 4 января, 17:18 Украинский военный в Херсоне (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Острова возле Херсона сейчас находятся в «серой зоне», а контроль над ними будет возможен после того, как защитники Украины будут контролировать оба берега Днепра.

Об этом заявил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире телемарафона в среду, 4 января.



«Что касается острова [Большой Потемкинский]… Сейчас все острова находятся в „серой зоне“, которая не контролируется ни нашими войсками, ни оккупантами. Наши военнослужащие пытаются проходить на эти острова и проводить определенные мероприятия в рамках операций, но говорить о контроле над островами невозможно. Эти острова — плавни — не являются тем плацдармом, который нужно удерживать на долгосрочную перспективу», — объяснил он.

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Ерин уточнил, что контроль над островами возможен после полноценного контроля над противоположным берегом: «Сейчас это не совсем целесообразно, потому что острова просматриваются, простреливаются».

Остров Большой Потемкинский находится между правым и левым берегами Днепра. Ранее народный депутат Алексей Гончаренко у себя в Telegram опубликовал видео установления флага Украины на острове. В ОК Юг после этого уточнили, что говорить об освобождении острова еще рано, а флаг — это «сигнал для врага, что мы работаем».

