Большой Бандерик. ВСУ успешно применяют на фронте еще один разработанный Украиной дрон — фото
Дрон Большой Бандерик (Фото:Минобороны Украины)
Ударный дрон Большой Бандерик украинского производства начали успешно применять на фронте.
Об этом Министерство обороны сообщило в понедельник, 28 августа.
Ведомство разрешило эксплуатировать дрон в апреле этого года. Допуск длился месяц благодаря ускоренной процедуре от акселератора Минобороны.
Большого Бандерика называют «воплощением передовых идей» и приводят следующие характеристики:
- восемь мощных моторов;
- нагрузка до 31,5 кг, что позволяет выполнять различные задачи;
- мультифункциональная система сброса — точная поставка различных типов боеприпасов;
- удаленное управление из любой точки мира благодаря универсальной наземной станции.
«Отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат: успешно функционировал несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которые были на полигоне», — подчеркнули в министерстве.
С 22 февраля 2022 года Минобороны приняло на вооружение 28 моделей беспилотников различных типов отечественного производства. По состоянию на конец июля 2023-го ВСУ передали тысячи единиц в рамках закупок ведомства.