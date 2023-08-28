Большой Бандерик. ВСУ успешно применяют на фронте еще один разработанный Украиной дрон — фото

28 августа, 14:00
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Дрон Большой Бандерик (Фото:Минобороны Украины)

Дрон Большой Бандерик (Фото:Минобороны Украины)

Ударный дрон Большой Бандерик украинского производства начали успешно применять на фронте.

Об этом Министерство обороны сообщило в понедельник, 28 августа.

Ведомство разрешило эксплуатировать дрон в апреле этого года. Допуск длился месяц благодаря ускоренной процедуре от акселератора Минобороны.

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Минобороны Украины
Фото: Минобороны Украины

Большого Бандерика называют «воплощением передовых идей» и приводят следующие характеристики:

  • восемь мощных моторов;
  • нагрузка до 31,5 кг, что позволяет выполнять различные задачи;
  • мультифункциональная система сброса — точная поставка различных типов боеприпасов;
  • удаленное управление из любой точки мира благодаря универсальной наземной станции.

«Отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат: успешно функционировал несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которые были на полигоне», — подчеркнули в министерстве.

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С 22 февраля 2022 года Минобороны приняло на вооружение 28 моделей беспилотников различных типов отечественного производства. По состоянию на конец июля 2023-го ВСУ передали тысячи единиц в рамках закупок ведомства.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Минобороны Украины Беспилотники Дроны

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