Оккупанты готовят большое наступление в Луганской области — глава ОВА 6 мая, 10:03 Цей матеріал також доступний українською Луганская область готовится к большому наступлению оккупантов в ближайшие дни (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Силы обороны в Луганской области готовятся к более мощному наступлению российских оккупантов в ближайшие дни.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Готовимся к более мощным наступлениям в ближайшие три-четыре дня. Они бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или в Попасную», — отметил он.

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При этом Гайдай убежден, что украинские силы отразят вражеские атаки.

По его словам, ситуация в Попасной уже давно очень сложная. Город почти полностью разрушен.

Гайдай рассказал, что в селе Воеводовка возле Северодонецка продолжаются ожесточенные бои. Ннесколько раз населенный пункт захватывали оккупанты, но потом украинские войска отбивали его.

Также продолжаются бои в селе Белогоровка возле Лисичанска, где оккупанты пытаются захватить позиции, чтобы взять в окружение всех военных, которые находятся на подконтрольной Украине территории Луганской области.

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