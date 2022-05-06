Оккупанты готовят большое наступление в Луганской области — глава ОВА

6 мая, 10:03
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Луганская область готовится к большому наступлению оккупантов в ближайшие дни (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Луганская область готовится к большому наступлению оккупантов в ближайшие дни (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Силы обороны в Луганской области готовятся к более мощному наступлению российских оккупантов в ближайшие дни.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Готовимся к более мощным наступлениям в ближайшие три-четыре дня. Они бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или в Попасную», — отметил он.

Видео дня

При этом Гайдай убежден, что украинские силы отразят вражеские атаки.

https://www.youtube.com/embed/lImSwKOrX7Q

По его словам, ситуация в Попасной уже давно очень сложная. Город почти полностью разрушен.

Гайдай рассказал, что в селе Воеводовка возле Северодонецка продолжаются ожесточенные бои. Ннесколько раз населенный пункт захватывали оккупанты, но потом украинские войска отбивали его.

Также продолжаются бои в селе Белогоровка возле Лисичанска, где оккупанты пытаются захватить позиции, чтобы взять в окружение всех военных, которые находятся на подконтрольной Украине территории Луганской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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