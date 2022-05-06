Оккупанты готовят большое наступление в Луганской области — глава ОВА
Луганская область готовится к большому наступлению оккупантов в ближайшие дни (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Силы обороны в Луганской области готовятся к более мощному наступлению российских оккупантов в ближайшие дни.
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Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
«Готовимся к более мощным наступлениям в ближайшие три-четыре дня. Они бросят все усилия, чтобы прорваться в Северодонецк или в Попасную», — отметил он.
При этом Гайдай убежден, что украинские силы отразят вражеские атаки.
По его словам, ситуация в Попасной уже давно очень сложная. Город почти полностью разрушен.
Гайдай рассказал, что в селе Воеводовка возле Северодонецка продолжаются ожесточенные бои. Ннесколько раз населенный пункт захватывали оккупанты, но потом украинские войска отбивали его.
Также продолжаются бои в селе Белогоровка возле Лисичанска, где оккупанты пытаются захватить позиции, чтобы взять в окружение всех военных, которые находятся на подконтрольной Украине территории Луганской области.
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