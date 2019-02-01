Большое интервью. Зураб Аласания рассказал о своем увольнении Радио НВ - видео Вчера, 19:19 1377 Цей матеріал також доступний українською НВ Зураб Аласания НВ

Зураб Аласания, 31 января уволенный с должности главы Общественного телевидения, дал большое интервью Радио НВ.

31 января Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.

В обнародованном самим Аласанией отрывке проекта соответствующего решения Набсовета было указано, что его отстранение с должности связано с недостаточным освещением ряда общественно значимых тем.

Такими назвали, в частности, Крестный ход за поместную церковь, который проходил 28 июля, и заседание Генеральной ассамблеи ООН от 26 сентября.

В ответ на это председатель Набсовета НОТУ Татьяна Лебедева заявила, что увольнение руководителя UA:Перший не связано с не освещением каналом мероприятий с участием первых лиц государства.

"Отрывок проекта решения, который цитирует, в частности, Зураб Аласания, был предложен одним из членов Наблюдательного совета Вячеславом Козаком и лишь частично вошел в окончательное решение Совета", - отметила она.

Зураб Аласания был избран новым председателем правления ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины 10 апреля 2017 года.

Контракт с ним был подписан сроком на четыре года, с правом на повторное назначение на основании конкурса.

НОТУ сформирована на базе Национальной телекомпании Украины, радиокомпании Украины, Государственной телерадиокомпании Крым, Криворожской государственной региональной телерадиокомпании Криворожья и ряда других телерадиокомпаний.





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