Большинство украинцев верят, что Украина может эффективно противостоять агрессии России (Фото: Дмитрий Куприян, 158 ОМБр)

Большинство украинцев верят в способность Украины продолжать эффективное сопротивление на фронте, несмотря на продвижение российских войск.

Об этом в пятницу, 16 января, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Более трех четвертей респондентов (77%) считают, что несмотря на продвижение российских войск, это происходит медленно и с большими потерями для оккупантов.

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Лишь 12% опрошенных считают, что сопротивление Украины безнадежно и Россия достигает значительных успехов.

Еще 11% респондентов не смогли определиться со своим мнением относительно ситуации на фронте.

Опрос проводился с 9 по 14 января 2026 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Социологи опросили 601 респондента в возрасте от 18 лет на территории, контролируемой правительством Украины. Опрос не охватывал жителей временно оккупированных территорий и граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

Формальная статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 5,3% для показателей около 50%. Из-за условий войны возможно дополнительное систематическое отклонение.