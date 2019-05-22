Владислава Магалецкая
10 000 шагов и диета по ДНК. 5 лайфхаков для здорового образа жизни
Андрей Смирнов
Рада показала Зеленскому кукиш
Светлана Залищук
Игры в референдум можно остановить
Богдан Яременко
Переговоры с Россией. Какими будут последствия референдума?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Большинство украинцев считает себя верующими ПЦУ — опрос

Вчера, 19:29
426
Цей матеріал також доступний українською
Большинство украинцев считает себя верующими ПЦУ — опрос - фото

Православная Церковь Украины / Facebook

Почти половина опрошенных украинцев считают себя верующими Православной церкви Украины.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

48,8% респондентов ответили, что относят себя к ПЦУ. 16,3% украинцев считают себя православными без привязки к патриархату. 14,2% заявили, что являются верующими Московского патриархата.

8,8% опрошенных украинцев относят себя к прихожанам Украинской греко-католической церкви.

4,3% украинцев назвали себя атеистами.

Напомним, что согласно опросу КМИС, 36,5% украинцев довольны тем, что Православную церковь Украины возглавил митрополит Епифаний.

Опрос проводился с 12 по 18 мая. Было опрошено 1200 человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Теги:   Социологический опрос КМИС Православная церковь Украины ПЦУ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Компании/Рынки

Вчера, 10:49

img
Украина ввела пошлины на цемент из РФ, Беларуси и Молдовы
Политика

Вчера, 12:42

img
«Газовое дело»: Печерский суд снимет с розыска нардепа-беглеца Онищенко — СМИ
Политика

Вчера, 11:15

img
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы АП

ТОП 3

События

21 мая, 13:52

img
Давай поиграем? В Крыму на мурале с Путиным неизвестные оставили провокационное послание для ФСБ
8811
События

Вчера, 19:02

img
Даже если все меняется. Известные предприниматели и СЕО — о принципах бизнеса, которые ведут к успеху
8760
События

21 мая, 08:39

img
Даты тестирования и необходимые документы. Что нужно знать о ВНО-2019
7717