Большинство украинцев считает себя верующими ПЦУ — опрос Вчера, 19:29 426 Цей матеріал також доступний українською Православная Церковь Украины / Facebook Православная Церковь Украины / Facebook

Почти половина опрошенных украинцев считают себя верующими Православной церкви Украины.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

48,8% респондентов ответили, что относят себя к ПЦУ. 16,3% украинцев считают себя православными без привязки к патриархату. 14,2% заявили, что являются верующими Московского патриархата.

8,8% опрошенных украинцев относят себя к прихожанам Украинской греко-католической церкви.

4,3% украинцев назвали себя атеистами.

Напомним, что согласно опросу КМИС, 36,5% украинцев довольны тем, что Православную церковь Украины возглавил митрополит Епифаний.

Опрос проводился с 12 по 18 мая. Было опрошено 1200 человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.