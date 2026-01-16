Большинство украинцев не верят в успех нынешних переговоров , отвергают передачу Донбасса под контроль РФ даже при гарантиях безопасности и частично поддерживают идею референдума по мирному соглашению.

Об этом в пятницу, 16 января, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно опросу, 69% респондентов не надеются на успех переговоров, 26% верят в их результат, а 5% не смогли определиться. В то же время 52%, не рассчитывающие на успех переговоров, считают, что Россия не стремится к настоящему миру и планирует продолжать войну.

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Относительно передачи Донбасса под контроль РФ, 54% опрошенных категорически против такой уступки, а 39% готовы согласиться, хотя большинство из них признают ее сложным условием.

35%, которые отвергают передачу, считают, что Россия все равно продолжит войну, 33% отмечают необходимость сохранить территориальную целостность, что указано в Конституции Украины, а 25% не доверяют западным гарантиям безопасности, напомнив о Будапештском меморандуме.

Среди тех, кто поддерживает передачу Донбасса, 24% называют убедительными юридические гарантии и механизмы защиты в случае повторной агрессии, 21% — присутствие западных войск, в частности у линии фронта, а 18% — предоставление Украине необходимого оружия. При этом 11% респондентов, готовых на уступку, не верят в реальность гарантий безопасности. В отчете отмечается, что поддержка передачи Донбасса будет еще меньше, если предлагаемые гарантии окажутся слабыми и не будут предусматривать серьезного ответа на российскую агрессию.

Опрос также показал, что среди военнослужащих 16 из 23 категорически отвергают передачу Донбасса, а среди демобилизованных или ветеранов — 15 из 21 респондента.

Относительно проведения референдума о мирном соглашении, мнения украинцев разделились: 55% поддерживают его проведение, 32% выступают против, а 14% не определились.

Опрос проводился с 9 по 14 января 2026 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Социологи опросили 601 респондента в возрасте от 18 лет на территории, контролируемой правительством Украины. Опрос не охватывал жителей временно оккупированных территорий и граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

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Формальная статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 5,3% для показателей около 50%. Из-за условий войны возможно дополнительное систематическое отклонение.