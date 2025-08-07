Профессор Манхэттенского университета в Нью-Йорке Игорь Айзенберг в интервью Radio NV рассказал, что политику президента США Дональда Трампа не одобряет лишь «маргинальное меньшинство» республиканцев.

«В Республиканской партии — нет, на сегодня конкурентов нет, потому что те республиканцы, которые не одобряют действия Трампа и его политику, они в маргинальном меньшинстве находятся», — сказал Айзенберг в эфире Radio NV.

Он напомнил, что две недели назад проводился опрос относительно того, одобряют ли американцы действия Трампа, и он оказался самым непопулярным президентом среди президентов второго срока.

«Его политику в целом одобряет лишь 37% избирателей сейчас, и различные аспекты его политики одобряют от 30% до 40% избирателей. В том числе и его политику в отношении Украины одобряет лишь 31% избирателей, потому что 69% избирателей считают, что надо больше помогать Украине, надо больше давить на Россию», — рассказал профессор Манхэттенского университета.

В то же время, Айзенберг отметил, что Трампа и большинство аспектов его политики поддерживают 89% республиканцев.

«Лишь наименьшая поддержка есть по его политике в отношении Украины. Только 70% республиканцев ее поддерживают, а 30% считают, что надо Украине помогать больше», — уточнил он.

В конце июня сообщалось, что чистый рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа достиг нового минимума по результатам последнего опроса Economist/YouGov.

Опрос, который проводился в то время, когда Трамп объявил об авиаударах США по трем иранским ядерным объектам, показал, что эффективность работы Трампа упала на 14%: его работу одобряли 40% опрошенных, а не одобряли — 54%. Согласно данным исследователей, это самый низкий чистый рейтинг одобрения Трампа за второй срок и ниже, чем большинство показателей его первого срока.

