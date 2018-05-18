Определенный процент людей на оккупированных территориях в состоянии партизанской войны. Интервью с освобожденным из плена боевиков ученым Козловским

Козловский: Мы действительно выбрали вектор и та война, которая сейчас идет, поставила окончательную точку в этом процессе

Украинский ученый Игорь Козловский, освобожденный из плена боевиков в декабре 2017 года, рассказал в интервью Радио НВ, как изменилась Украина за два года, которые он провел в неволе, почему разочарованные в своих "идеях" пророссийские террористы не прекращают воевать и чего хотят жители оккупированных территорий.

- Вы когда вышли на свободу, за то время, которое вы находились в неволе, что изменилось, что вы увидели в Украине другое? Что лучше, возможно, что-то наоборот хуже?

- Когда ты выходишь из состояния рабства и перед тобой открывается пространство свободы, тебе все нравится, потому что ты устал, хотел бы дышать свободным воздухом, ты хотел бы видеть людей счастливыми, ты всех любишь. Постепенно, когда первая адреналиновая волна отходит, ты начинаешь замечать те или иные проблемы.

Да, Украина изменилась, это очевидно. За те два года, когда я был там, на подвалах, она изменилась. Изменилась потому, что, может, выросло новое поколение людей, два года - это для молодого человека большой срок. Я увидел больше свободных людей, я увидел, что есть объединительные идеи, которые объединяют людей, это также очень важно.

Но что мне не очень понравилось - то, что я там хотел видеть Украину все же единой в понимании своего будущего, а такого я не увидел. Очень много раздора на пустом месте.

С одной стороны я понимаю, что это связано с тем, что любой человек хотел бы, чтобы именно его идея была воплощена в жизнь. И когда есть конфликт идей, то и возникает определенный раздор. Но надо всегда ставить перед собой общую идею, если мы не хотим потерять те завоевания, которые у нас есть, ту Украину, которая у нас сейчас и которая будет в будущем. То есть не себя, а Украину.

Но что мне не очень понравилось - то, что я там хотел видеть Украину все же единственной в понимании своего будущего, а такого я не увидел. Очень много раздора на пустом месте

И этого я не увидел, все же срабатывает и наша привычная украинская ментальность, мы же индивидуалисты, каждый из нас - звездочка, которая хотела бы, чтобы ее увидели. Мы работали на разные государства, на разные империи, и мы создали Российскую империю, создали Австро-Венгерскую империю, мы работали над этим. Почему? Потому что мы действительно яркие, мы великий народ в своей яркости, много талантов, и об этом знали все завоеватели, об этом знали все империи и использовали именно такое наше желание быть звездой.

И сейчас я вижу, что таких звезд здесь много, они могут засиять на нашем небосклоне классным созвездием. Но все же нужно делать усилия для того, чтобы сработал механизм контроля над собой с тем, чтобы вперед поставить общую идею, идею привлекательной Украины. Мы можем стать действительно привлекательной страной для многих: как для своих украинцев, которые уехали, так и для своих украинцев, которые сейчас не любят Украину; привлекательной для других стран, других народов, потому что у нас есть чем гордиться. У нас такая земля, такое небо, такие люди, это наше богатство, все же нам надо работать.

Сейчас мне приходится путешествовать, я то в Чехии, то в Эмиратах, в Брюсселе, недавно был в Лондоне. Я понимаю, что одни цивилизации уже давние, например, европейские, Эмираты только-только возникают и создают будущее. То есть они вкладывают усилия в свое государство, в свой народ и нам надо этому учиться, начиная с себя, потому что прилагать усилия прежде всего надо именно к своей душе, к своей внутренней структуре, к своему окружению. И тогда Украина предстанет действительно как очень привлекательная страна.

- Кстати, то, что вы говорили о раздоре, который у нас есть, чем-то напоминает революционные столкновения начала XX века в Украине, некоторые даже сравнивает. Мы помним, чем это закончилось. Как вы сейчас видите, ситуация настолько плачевная, или все же мы выбрали вектор и будем дальше спокойно по нему двигаться?

- Я не скажу, что спокойно, но будем двигаться, потому что мы действительно выбрали вектор и та война, которая сейчас идет, поставила окончательную точку в этом процессе.

Да, есть определенное количество людей, которые стоят на других позициях, но я еще раз подчеркиваю: если эти люди увидят, что этот вектор, который выбрало подавляющее большинство украинцев является продуктивным, что он дает такие последствия, которые касаются не только нас, но и нашего будущего, я думаю, что повернутся и они в эту сторону.

Война действительно поставила точку нашим отношениям с соседом, большой страной, которая находится рядом - с Россией.

Война действительно поставила точку нашим отношениям с соседом, большой страной, которая находится рядом - с Россией. Она подтолкнула этот процесс и показала, прежде всего, каждому думающему человеку, что на самом деле наш европейский выбор... Нельзя говорить, что это европейский выбор, я бы сказал так, выбор свободного мира, мы движемся в сторону свободного мира.

А свободный мир - это множество окон возможностей, это двери возможностей, потому что любая свобода дает нам возможность реализовать себя. Эта реализация, как я говорил, желание каждого украинца - себя реализовать, а возможности не всегда были, и это заставляло их искать судьбу в других странах, на других континентах. А если сейчас будут появляться окна возможностей здесь, то Украина действительно предстанет.

- Опять-таки банальный вопрос: что тогда нам делать с Донбассом? Можем ли мы его так же привлечь?

- Во-первых, не надо говорить "с Донбассом"...

- С оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

- Большинство Донбасса находится под контролем Украины и это украинские города, там живут патриоты Украины, поэтому нельзя так говорить, надо быть более корректными. А с оккупированными территориями да, я постоянно это подчеркиваю, часть людей там стоит на проукраинских позициях, это точно, я их знаю. Они там вынужденно живут, потому что у кого-то какие-то личные моменты, у кого старые родители или имущество, или не нашли возможностей...

- А что это за люди - их много?

Достаточно много, я сказал бы, есть определенный процент, которые находятся в состоянии партизанской войны, хотя маленькой, но все же войны; которые занимаются народным стримом, передают информацию в Украину, они не спят.

А с оккупированными территориями да, я постоянно это подчеркиваю, часть людей там стоит на проукраинских позициях, это точно, я их знаю.

Есть те проукраинские, которые ничего не делают, но они ждут Украину, есть такие пассивные. Есть люди, которые ориентированы на Россию. Из тех, кто является "ополченцами", из тех, кто пострадал, у кого есть родные в России.

А большая масса, рядовые граждане все же мечтают о спокойной жизни, ностальгируют по тем временам, когда не было войны. И эта масса, как кисель, куда рычаги будут перетекать туда и эта масса будет идти. Вот именно для них надо делать Украину привлекательной. Если они увидят возможности, они будут за Украину.

- А эти так называемые "ополченцы".. Уже сколько прошло времени, уже видно, что эта территория стала изолированной, что она стала заброшенной; она близка к экологической, экономической катастрофе, почему они до сих пор продолжают?

- Войдет Украина, им же надо будет отвечать.

- И все? Грубо говоря, можно было бы тогда теоретически мигрировать куда-то в Россию и там сидеть.

- Кому они там нужны в России? Вы думаете, что Россия их там ждет? Россия поставила там свои кордоны, и не каждый может даже из тех россиян, которые там воевали, вернуться в Россию. Я сидел со многими такими боевиками, общался с россиянами, которые сидят в этих же тюрьмах за те или иные уголовные преступления. Их там не ждут, и они вошли в состояние патовой ситуации: и уйти с этой территории не могут, и впустить Украину для них будет смертельным моментом, они это осознают.

- А это "идейные люди" или "стремящиеся заработать"? Назовем две такие категории.

- Период "идейных" закончился в 2014 - начале 2015 годов, и большинство идейных уже сидит.

- Те, которые были за Русь-матушку?

- Они сидят. Там зачистка...

- За что они сидят?

- Или действительно за реальные уголовные преступления, так как среди них подавляющее большинство - это наркоманы, люди с маргинеза. Может, некоторые из них вообще ничего не делали, но создали такую ​​ситуацию, чтобы их посадить, есть такие случаи. Закончилась идея, потому что они не увидели того, на что были настроены, когда брали оружие в руки. Это привело к некоторому разочарованию, они уже разочарованы, Захарченко там никто не любит, это точно, даже есть определенная ненависть.

Захарченко там никто не любит, это точно, даже есть определенная ненависть.

- А Путина?

- Я бы сказал, Путина - да. Когда заходишь в кабинеты, и сейчас можно увидеть: висят портреты Путина, Сталина и может быть Николай II, такой микс. Путина считают защитником, хотя уже есть определенное количество людей с той позицией, что Путин их бросил.

- Напоследок, как вы считаете, Украине удастся?

- Что значит удастся? Что именно удастся?

- Вырваться из коррупции, закончить войну..

- Это процесс, борьба с коррупцией - это вечная борьба во всех странах. Она имеет этапы, мы находимся только на первых этапах, которые уже прошли в некоторых странах. Вы думаете, там нет коррупции? Есть коррупция, такова природа человека. Именно эти природные моменты надо учитывать, когда мы говорим о коррупции. Надо бороться? Да, бороться, и бороться не только используя закон, принимая определенные законодательные акты, но нужно работать над тем, чтобы появилось сильное гражданское общество. Именно зрелое сильное гражданское общество в любой стране является тем, кто контролирует органы власти. Почему? Написано в Конституции, власть у кого?

- У народа.

- У народа. А когда вам говорят, что это власти - это не власти, это органы власти, не надо об этом забывать. Это органы власти, которые мы выбирали, мы платим налоги, чтобы их содержать, и мы должны ставить перед ними вопросы, требовать ответов. Надо работать над тем, чтобы в Украине действительно появилось зрелое гражданское общество.