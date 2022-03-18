Большинство задержанных диверсантов оказались гражданами Украины — Монастырский 18 марта, 22:14 Цей матеріал також доступний українською Глава МВД Денис Монастырский (Фото:Денис Монастырский/Facebook)

Большинство диверсантов, которых уже задержали на территории Украины, оказались украинскими гражданами. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский во время национального телемарафона.

«Большинство являются гражданами Украины, которые получали вид на жительство и гражданство, приезжая из других стран, или выехав с ранее оккупированных территорий», — сказал он.

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По его словам, среди диверсантов были те, кто находился в Украине в течении долгого времени и каким-то образом были завербованы страной-агрессором.

Также Монастырский рассказал, на что следует обращать внимание украинцам, чтобы выявить возможные ДРГ.

«На что следует обращать внимание обычным жителям. На внезапное возвращение некоторых соседей, на нетипичное поведение, например, перемещение с оружием лиц, которые не входят в территориальную оборону», — сказал он, добавив, когда появляется подозрительный человек, следует обращаться по телефону 102 или обращаться на горячую линию СБУ.

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