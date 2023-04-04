530 оккупантов, восемь танков и шесть бронемашин: Генштаб сообщил данные о потерях РФ за сутки

4 апреля, 08:00
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За сутки в Украине ликвидировали около 530 оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За сутки в Украине ликвидировали около 530 оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 530 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 175690 своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 4 апреля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 175690 (+530) человек ликвидировано,
  • танков — 3627 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 6999 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2697 (+3) ед,
  • РСЗО — 528 (+1) ед,
  • средства ПВО — 280 (+0) ед,
  • самолетов — 306 (+0) ед,
  • вертолетов — 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2277 (+15),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5562 (+9) ед,
  • специальная техника — 298 (+0).

Ранее британская разведка рассказала о влиянии пьянства на потери российской армии в Украине.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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