530 оккупантов, восемь танков и шесть бронемашин: Генштаб сообщил данные о потерях РФ за сутки
За сутки в Украине ликвидировали около 530 оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 530 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 175690 своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 4 апреля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 175690 (+530) человек ликвидировано,
- танков — 3627 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 6999 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2697 (+3) ед,
- РСЗО — 528 (+1) ед,
- средства ПВО — 280 (+0) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2277 (+15),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5562 (+9) ед,
- специальная техника — 298 (+0).
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