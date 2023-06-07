Огромные цифры вражеских потерь. За сутки ВСУ ликвидировали почти 900 российских оккупантов, уничтожена авиация — Генштаб

7 июня, 08:29
Поделиться:
С начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ ликвидировали более 210 тысяч военных РФ (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ ликвидировали более 210 тысяч военных РФ (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 880 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 212 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 7 июня, потери РФ составляют:

  • личного состава — 212030 (+880) человек ликвидировано,
  • танков — 3873 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин — 7560 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 3640 (+37) ед,
  • РСЗО — 594 (+4) ед,
  • средства ПВО — 352 (+1) ед,
  • самолетов — 314 (+1) ед,
  • вертолетов — 299 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3219 (+7),
  • крылатые ракеты — 1171 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6349 (+17) ед,
  • специальная техника — 492 (+3).

Видео дня

Ранее с Генштаб ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

Читайте также:
Ликвидированные в Украине российские оккупанты могли бы шагать на параде в Москве несколько часов — Данилов

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X