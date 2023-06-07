Огромные цифры вражеских потерь. За сутки ВСУ ликвидировали почти 900 российских оккупантов, уничтожена авиация — Генштаб 7 июня, 08:29 С начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ ликвидировали более 210 тысяч военных РФ (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 880 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 212 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 7 июня, потери РФ составляют:



личного состава — 212030 ( +880) человек ликвидировано,

+880) человек ликвидировано, танков — 3873 ( +13) ед,

+13) ед, боевых бронированных машин — 7560 ( +17) ед,

+17) ед, артиллерийских систем — 3640 ( +37) ед,

+37) ед, РСЗО — 594 ( +4) ед,

+4) ед, средства ПВО — 352 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 314 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов — 299 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3219 ( +7),

+7), крылатые ракеты — 1171 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6349 ( +17) ед,

+17) ед, специальная техника — 492 ( +3).

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Ранее с Генштаб ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



