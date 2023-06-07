Огромные цифры вражеских потерь. За сутки ВСУ ликвидировали почти 900 российских оккупантов, уничтожена авиация — Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ ликвидировали более 210 тысяч военных РФ (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 880 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 212 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 7 июня, потери РФ составляют:
- личного состава — 212030 (+880) человек ликвидировано,
- танков — 3873 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 7560 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 3640 (+37) ед,
- РСЗО — 594 (+4) ед,
- средства ПВО — 352 (+1) ед,
- самолетов — 314 (+1) ед,
- вертолетов — 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3219 (+7),
- крылатые ракеты — 1171 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6349 (+17) ед,
- специальная техника — 492 (+3).
Ранее с Генштаб ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.