РФ хочет перебросить из Беларуси на Донбасс четыре тысячи военных, это недельные потери оккупантов — ВСУ 6 апреля, 22:59 Защитники Украины нанесли оккупантам серьезные потери (Фото:REUTERS/Stringer)

По данным украинских военных, российские оккупанты хотят перебросить на Донбасс из Беларуси четыре тысячи российских военных. Ровно столько войска РФ потеряли за прошедшую неделю.

Об этом сообщил сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

«В Беларуси сегодня формируют эшелоны, пытаются отправить людей, которых обучали на полигонах в общей сложности около четырех тысяч человек. Хочу напомнить, что за прошлую неделю было уничтожено как раз четыре тысячи военнослужащих», — сказал он.

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Дмитрашковский добавил, что россияне таким образом пытаются восполнить то количество людей, которое было потеряно. Он предположил, что российских военных отправят на Донецкое направление, так как самые серьезные потери армия РФ несет на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

По данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 390 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 176630 своих военных.