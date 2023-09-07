Больше всего попыток прорвать украинскую границу фиксируется в Сумской области — ГПСУ

7 сентября, 22:57
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В Харьковскую область россияне заходить не рискуют (Фото:Пресс-служба МВД)

В Харьковскую область россияне заходить не рискуют (Фото:Пресс-служба МВД)

Украинские пограничники фиксируют большое количество вражеских ДРГ в Сумской области.

Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга.

«Враг, вдобавок к ежедневным обстрелам, в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей пытается использовать диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются зайти на территорию Украины», — рассказал он.

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Демченко уточнил, что больше всего таких попыток фиксируется в Сумской области. В то же время, по его словам, в Харьковскую область россияне заходить не рискуют.

«Это не исключает, что враг не будет там этого делать, но в настоящее время больше всего попыток все же фиксируется по Сумской области», — добавил он.

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Спикер отмечает, что такие диверсионные группы разоблачают, в том числе с помощью БПЛА, отслеживающих ситуацию на границе с РФ. Украинские защитники, по его словам, делают все необходимое для того, чтобы, прежде всего, усилить это направление.

Ранее Служба безопасности задержала пророссийски настроенную жительницу Сумщины, которая передавала оккупантам разведданные для возможной подготовки прорыва российских диверсантов на территорию региона.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Сумская область Пограничник Война России против Украины ДРГ

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