Агрессор несет огромные потери. За сутки в Украине уничтожили больше 1000 оккупантов и 12 танков — Генштаб

16 марта, 08:16
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Больше 1000 российских оккупантов ликвидировали в Украине за сутки (Фото:Генштаб)

Больше 1000 российских оккупантов ликвидировали в Украине за сутки (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 1040 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 162 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 16 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около162560 (+1040) человек ликвидировано,
  • танков — 3504 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 6810 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 2539 (+11) ед,
  • РСЗО — 503 (+1) ед,
  • средства ПВО — 265 (+3) ед,
  • самолетов — 305 (+1) ед,
  • вертолетов — 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145 (+13),
  • крылатые ракеты — 907 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5394 (+17) ед,
  • специальная техника — 257 (+0).

Ранее Генштаб сообщал, что российские оккупанты восполняют свои огромные потери заключенными женщинами.

Видео дня


Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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