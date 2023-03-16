Больше 1000 российских оккупантов ликвидировали в Украине за сутки (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 1040 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 162 тысяч военных.