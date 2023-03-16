Агрессор несет огромные потери. За сутки в Украине уничтожили больше 1000 оккупантов и 12 танков — Генштаб
Больше 1000 российских оккупантов ликвидировали в Украине за сутки (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 1040 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 162 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 16 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около162560 (+1040) человек ликвидировано,
- танков — 3504 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 6810 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 2539 (+11) ед,
- РСЗО — 503 (+1) ед,
- средства ПВО — 265 (+3) ед,
- самолетов — 305 (+1) ед,
- вертолетов — 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2145 (+13),
- крылатые ракеты — 907 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5394 (+17) ед,
- специальная техника — 257 (+0).
Ранее Генштаб сообщал, что российские оккупанты восполняют свои огромные потери заключенными женщинами.