Армия РФ несет огромные потери: украинские защитники уничтожили более 1000 оккупантов и 23 бронемашины — Генштаб

24 марта, 08:18
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Генштаб сообщил об огромных суточных потерях российских оккупантов (Фото:Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Генштаб сообщил об огромных суточных потерях российских оккупантов (Фото:Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали около 1020 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 169 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 24 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 169170 (+1020) человек ликвидировано,
  • танков — 3574 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 6921 (+23) ед,
  • артиллерийских систем — 2616 (+8) ед,
  • РСЗО — 511 (+0) ед,
  • средства ПВО — 276 (+3) ед,
  • самолетов — 305 (+0) ед,
  • вертолетов — 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2208 (+5),
  • крылатые ракеты — 911 (+2),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — (+12) ед,
  • специальная техника — 277 (+4).

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Накануне Генштаб сообщал, что для восполнения огромных потерь РФ отправила в Мелитополь срочников из Южной Осетии без подготовки.

Также сообщалось, что среди раненых российских оккупантов растет смертность.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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