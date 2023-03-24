Армия РФ несет огромные потери: украинские защитники уничтожили более 1000 оккупантов и 23 бронемашины — Генштаб 24 марта, 08:18 Генштаб сообщил об огромных суточных потерях российских оккупантов (Фото:Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали около 1020 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 169 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 24 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около 169170 ( +1020) человек ликвидировано,

+1020) человек ликвидировано, танков — 3574 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 6921 ( +23) ед,

+23) ед, артиллерийских систем — 2616 ( +8) ед,

+8) ед, РСЗО — 511 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 276 ( +3) ед,

+3) ед, самолетов — 305 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 290 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2208 ( +5),

+5), крылатые ракеты — 911 ( +2),

+2), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — ( +12) ед,

+12) ед, специальная техника — 277 ( +4).

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Накануне Генштаб сообщал, что для восполнения огромных потерь РФ отправила в Мелитополь срочников из Южной Осетии без подготовки.

Также сообщалось, что среди раненых российских оккупантов растет смертность.

