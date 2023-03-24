Армия РФ несет огромные потери: украинские защитники уничтожили более 1000 оккупантов и 23 бронемашины — Генштаб
Генштаб сообщил об огромных суточных потерях российских оккупантов (Фото:Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали около 1020 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 169 тысяч своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 24 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 169170 (+1020) человек ликвидировано,
- танков — 3574 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 6921 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 2616 (+8) ед,
- РСЗО — 511 (+0) ед,
- средства ПВО — 276 (+3) ед,
- самолетов — 305 (+0) ед,
- вертолетов — 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2208 (+5),
- крылатые ракеты — 911 (+2),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — (+12) ед,
- специальная техника — 277 (+4).
Накануне Генштаб сообщал, что для восполнения огромных потерь РФ отправила в Мелитополь срочников из Южной Осетии без подготовки.
Также сообщалось, что среди раненых российских оккупантов растет смертность.