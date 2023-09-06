Большая часть западной техники в Украине остается неповрежденной — Guardian

6 сентября, 17:07
Поделиться:
Основной боевой танк Leopard 1A5 (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Основной боевой танк Leopard 1A5 (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Большая часть танков и другой военной техники, которая была передана Украине западными странами в начале этого года для контрнаступления, остается неповрежденной, сообщает Guardian со ссылкой на неназванного западного чиновника.

«Большая часть комплекта сохранилась», — сказал он.

Чиновник также заявил, что комментаторам и средствам массовой информации не следует «зацикливаться на том, сколько сотен метров было пройдено сегодня». По его словам, Украина добивается «постепенного, но методичного прогресса» на отдельных участках южного и восточного фронтов.

Видео дня

Читайте также:

Украинский военный возле Запорожья, 19 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi) «Видим значительный прогресс, и это очень обнадеживает». Блинкен похвалил контрнаступление ВСУ

В то же время он признал, что контрнаступление продвигается «медленнее, чем ожидалось пару месяцев назад».

Чиновника добавил, что война почти наверняка будет продолжаться и в новом году.

2 сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и сдерживают россиян на Марьинском и Авдеевском.

Генерал Александр Сырский заявил, что главная задача — не допустить потери рубежей и позиций, которые занимают украинские бойцы на Купянском и Лиманском направлениях.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Российская агрессия Военная техника Контрнаступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X