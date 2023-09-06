Большая часть западной техники в Украине остается неповрежденной — Guardian 6 сентября, 17:07 Основной боевой танк Leopard 1A5 (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Большая часть танков и другой военной техники, которая была передана Украине западными странами в начале этого года для контрнаступления, остается неповрежденной, сообщает Guardian со ссылкой на неназванного западного чиновника.

«Большая часть комплекта сохранилась», — сказал он.

Чиновник также заявил, что комментаторам и средствам массовой информации не следует «зацикливаться на том, сколько сотен метров было пройдено сегодня». По его словам, Украина добивается «постепенного, но методичного прогресса» на отдельных участках южного и восточного фронтов.

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В то же время он признал, что контрнаступление продвигается «медленнее, чем ожидалось пару месяцев назад».

Чиновника добавил, что война почти наверняка будет продолжаться и в новом году.

2 сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на юге.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и сдерживают россиян на Марьинском и Авдеевском.

Генерал Александр Сырский заявил, что главная задача — не допустить потери рубежей и позиций, которые занимают украинские бойцы на Купянском и Лиманском направлениях.