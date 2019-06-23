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Больше половины украинцев поддерживают легализацию марихуаны — исследование

Вчера, 07:22
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Больше половины украинцев поддерживают легализацию марихуаны — исследование - фото

rexmedlen / pixabay.com

И 33% против легализации марихуаны

Больше половины опрошенных украинцев полностью или в определенной степени поддерживают возможную легализацию медицинской марихуаны.

Об этом говорится в исследовании социологической группы Рейтинг.

В частности, 30% полностью, и 28% в определенной степени поддерживают возможную легализацию медицинской марихуаны для пациентов, у которых выявлены определенные проблемы со здоровьем, и в их случае марихуана может облегчить симптомы и/или облегчить боль.

В то же время, 33% - противоположного мнения.

Относительно высокий уровень абсолютной поддержки этого тезиса среди жителей Киева, мужчин, младших и более состоятельных опрошенных.

В опросе, который проводился 21−29 мая 2019, приняли участие граждане Украины от 18 лет и старше. Выборочная совокупность 2200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: для национальной выборки не более 2,8%.

Напомним, петиция в Верховную Раду с требованием легализовать использование марихуаны в медицинских и научных целях набрала нужное количество голосов для рассмотрения комитетом парламента.

Ранее, глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун высказалась в поддержку использования марихуаны в медицинских и научных целях.

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Теги:   Легализация Марихуана

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