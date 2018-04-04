Большая вода. Весна принесла в Украину масштабный паводок

Резкое потепление и таяние снегов в Украине привело к многочисленным подтоплениям в нескольких областях страны. По данным Укргидрометцентра и ГСЧС, уровень воды в украинских реках продолжит подниматься как минимум до 6 апреля.

НВ рассказывает о ситуации с весенним паводком в Украине.

Черниговская область: дома и дачи в воде

Пик большой воды на Черниговщине ожидают к концу апреля, однако уже сейчас паводок доставил спасателям немало работы. 2-3 апреля в Чернигове из берегов вышел приток Десны Стрижень – с паводком не справились водоприемники, установленные на реке.

Уровень воды поднялся более чем на метр, подтопив около 70 домохозяйств и несколько жилых домов в микрорайоне Чернигова Певцы и по улице Гончей.

Как сообщает местный портал ЧEline, вода полностью затопила дворы, подвалы и погреба. Спасателям ГСЧС пришлось эвакуировать многие семьи, хотя к вечеру 3 апреля ситуация улучшилась и уровень воды понизился.

Кроме того, в Черниговской области подтопило более 100 домохозяйств и несколько сотен дачных участков в селах Новоселовка и Старый Белоус. В последнем спасатели эвакуировали почти три десятка человек.

А на трассе Н-07 (перед поворотом на поселок Сребное со стороны Прилук) талые воды размыли обочину и покрытие дороги, образов провал протяженностью несколько сотен метров.

Луганская область: затопленные мосты

От весеннего паводка пострадали два района Луганщины - Новопсковский и Старобельский, где из берегов вышли реки Айдар и Каменка.

Подтопленными оказались населенные пункты Осиново, Лысогоровка, Закотное, Хворостяновка и Балакиревка.

Так, в Осиновом уровень воды поднимался до 1-1,5 метров, патрульной полиция пришлось перекрыть движение транспорта. В Лысогоровке вода поднялась на 1,5 метра. Для безопасности один из местных фермеров выставил технику с обеих сторон дороги и моста.

Как сообщают Старобільські новини, 3 апреля из-за роста уровня воды затопленными оказались шесть низководных мостов в селах Старобельского района. Это мосты в Хворостяновке, где вода поднялась на 126 см, в Титаровке - 96 см, Новоселовке - 76 см, Балакировке - 26 см, Проказино - 46 см, Бутковке - 10 см. На всех перечисленных мостах, кроме бутковского, движение легкового и грузового транспорта было остановлено. Возле затопленных мостов установлены опознавательные знаки "Осторожно: мост затоплен!" и "Проезд запрещен!".

В связи с тем, что мосты затоплены, люди вынуждены добираться через объездные дороги, которые находятся в плохом состоянии.

Одесская область: подтоплены пляжи и порты

В Одессе в первые дни апреля было отмечено превышение критического уровня воды в трех портах области: Усть-Дунайском (на 17 см), Измаильском (на 15 см) и Белгород-Днестровском (на 12 см), сообщили в Администрации морских портов Украины. Почти достиг критического и уровень воды в Ренийском порту.

В то же время ограничений в работе предприятий пока нет.

В самой Одессе шторм нанес ощутимый урон сразу нескольким пляжам: водой смыло песчаные насыпи и отдельные деревянные настилы.

Как сообщает Думская, под удар стихии попали треть пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана.

Тем временем ситуация улучшается в городе Вилково Одесской области, где максимальной высоты – около метра – паводок на Дунае достигал 1 апреля. С тех пор вода упала на несколько десятком сантиметров, улицы города высыхают, вода стоит только в низинных огородах.

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Сумская область: вода уходит из Ахтырки

В ГСЧС сообщают, что по состоянию на 3 апреля вода полностью ушла из затопленной Ахтырки, где ранее в воде оказались десятки домов на 11 улицах, а более 60 жителей пришлось эвакуировать на лодках в ночь на 2 апреля. В городе временно отключали газ и электричество.

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Сейчас подтопленными остаются лишь несколько подвалов жилых домов.

Однако для борьбы с наводнением властям Ахтырки пришлось разрушить объездную дорогу вокруг города. По словам мэра города Игоря Алексеева, дорогу перерыли, и благодаря тому, что вода ушла на поля, ее уровень значительно снизился.

В то же время в Сумской области на участке трассы в районе города Ромны из-за паводка образовался километровый провал. Его глубина составляет больше метра, сообщают местные жители. Вода размыла часть дороги Сумы - Прилуки – Киев.

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Где еще ждать паводок

Ссылаясь на данные украинского Гидрометцентра, ГСЧС ожидает развития весеннего половодья до 6 апреля с последующим подъемом уровней воды на таких реках:

- на левых притоках Днепра до уровня 0,6-1,0 м с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская области)

- на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м с последующим затоплением территорий поймы и начальным затоплением отдельных хозяйственных сооружений в Ратневском районе Волынской области;

- 4-6 апреля на реке Выжевка около поселка Старая Выжевка (Волынская область) уровень воды будет расти на 1-3 см в сутки, при этом возможно частичное затопление хозяйственных построек в отдельных населенных пунктах Старовыжевского района.

- на реке Дунай в городе Вилково (Одесская область) будут сохраняться опасные уровни воды в пределах 160-170 см.

- на Закарпатье ожидается формирование максимальных уровней очередной волны половодья с подъемом уровней воды над текущими отметками без негативных последствий.

- на реках Луганской области ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 м в сутки и увеличение объема воды в поймах рек. Возможно подтопление населенных пунктов, расположенных вблизи реки Деркул.

-на остальных реках Украины суточная интенсивность роста уровня воды составит около 20-30 см.