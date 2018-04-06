Большая вода в Луганской области: неизвестные открыли шлюз на реке Айдар

В пятницу, 6 апреля, в Луганской области неизвестные открыли шлюз на реке Айдар возле города Старобельск, в результате возникла угроза подтоплений жилого сектора.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, открытие запорного устройства шлюза привело к переполнению водой обводного канала с утечкой воды на прилегающую территорию и угрозе подтопления 650 частных жилых домов (1500 жителей).

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После инцидента шлюз взяли под охрану сотрудники полиции. Подтопление домов не произошло. Подразделения ГСЧС, Минобороны и местные жители укрепляют дамбы реки мешками с песком.

В ГСЧС сообщили, что на реке Айдар возле с. Новоселовка Старобельского района уровень воды понизился на 53 см и составляет 4,35 м.

По данным Луганской областной военно-гражданской администрации, в Старобельском районе уровень воды в реке Айдар составляет 5,39 м. На территории района насчитывается шесть низководных мостов, которые на настоящее время является затопленными: в с. Хворостяновка, с. Титаровка, с. Новоселовка, с. Балакиревка, с. Проказино, с. Бутковка.

Всего в области остаются 14 подтопленных мостов и подъездов к мостам.

Напомним, что резкое потепление и таяние снега вызвало значительный паводок в двух районах Луганской области. Вода поднялась в Новопсковском и Старобельском районах, где из берегов вышли реки Айдар и Каменка.