29 июня 2018, пятница

Большая часть Черновцов осталась без света в результате ливня

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Ливень также подтопил несколько улиц
кадр из видео

Ливень также подтопил несколько улиц

Вечером в четверг, 28 июня, Черновцы частично остались без электроснабжения в результате сильного ливня, который начался в 20:50 и продолжался примерно полчаса.

Также после ливня подтоплены несколько улиц, передает УНИАН.

Подтопленными остаются улицы Гагарина, Главная, Галицкий Путь, Комарова. 

Без электроснабжения остается район Садгора, улицы Кошевого, Халтурина, Космодемьянской, Жасминной и Шевченко.

Напомним, 27 июня во время грозы была повреждена высоковольтная линия электропередачи, в результате Правый берег Запорожья был обесточен.

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