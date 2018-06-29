Большая часть Черновцов осталась без света в результате ливня

Вечером в четверг, 28 июня, Черновцы частично остались без электроснабжения в результате сильного ливня, который начался в 20:50 и продолжался примерно полчаса.
Также после ливня подтоплены несколько улиц, передает УНИАН.
Подтопленными остаются улицы Гагарина, Главная, Галицкий Путь, Комарова.
Без электроснабжения остается район Садгора, улицы Кошевого, Халтурина, Космодемьянской, Жасминной и Шевченко.
Напомним, 27 июня во время грозы была повреждена высоковольтная линия электропередачи, в результате Правый берег Запорожья был обесточен.
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