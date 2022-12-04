Сводка Генштаба. Больницы Донецка переполнены ранеными оккупантами, в Херсонской области пенсионеров заставляют брать паспорта РФ 4 декабря, 19:00 Бойцы готовят обстрел российских позиций из миномета возле Бахмута, 2 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Российские военные продолжают нести потери на Донецком и Лиманском направлениях. Больницы Донецка переполнены ранеными оккупантами.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за воскресенье, 4 декабря.

Там рассказали, что плановые операции для гражданских пациентов перенесли на неопределенный срок, а новых раненых не принимают. В Новопсковское территориальное медицинское объединение на временно оккупированной части Луганской области за последние дни доставили до 300 раненых россиян, говорят в Генштабе.

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На оккупированной территории Херсонской области оккупанты ограничивают права и свободы гражданских: под видом проведения мероприятий по борьбе с ДРГ установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок.

В Скадовском районе работники почты перестали доставлять выплаты пенсионерам. Как сообщает Генштаб, в отделениях почты, где можно забрать пенсию, россияне заставляют пожилых людей писать заявления и получать паспорта и гражданство РФ.

Российские войска продолжают вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях и активно используют авиацию для поддержки своих наземных группировок. В течение суток оккупанты нанесли два ракетных удара и более десяти раз обстреляли из РСЗО позиции ВСУ и населенные пункты вдоль линии столкновения. В частности, Никополь и Херсон.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника нет. На Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском — армия РФ открывала огонь по районам ряда населенных пунктов из разных видов вооружения.