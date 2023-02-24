Новые е-больничные 2023. Какие виды писем нетрудоспособны и что они означают в Украине

24 февраля, 18:17
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Больничный 2023 — виды писем нетрудоспособности и их значение для е-больничного (Фото:Unsplash)

Больничный 2023 — виды писем нетрудоспособности и их значение для е-больничного (Фото:Unsplash)

В Украине проходит реформирование отдельных отраслей медицинских услуг для граждан. Больничные теперь находятся в ведомстве Пенсионного фонда. Рассказываем о видах листков нетрудоспособности по больничному.

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Листок нетрудоспособности формируется в Электронном реестре листков нетрудоспособности Пенсионного фонда Украины на основании информации медицинского заключения (медицинских выводов) в случае идентификации пациента как застрахованного лица в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (приказ Минздрава Украины от 17.06.2021 № 1234 Об утверждении Порядка выдачи (формирование) листков нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности).

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Такой листок нетрудоспособности формируется и поступает в кабинет страхователя, с которым застрахованное лицо находится в трудовых отношениях, на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Далее действия по нему зависят от его разновидности, сообщает Пенсионный фонд.

Лист нетрудоспособности может иметь следующие статусы:

  • Закрытый;
  • Готово к оплате;
  • Ошибочно сформированный;
  • Недействителен;
  • Оплаченный.
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Чтобы эффективно работать с больничным листом, нужно понимать, что означает каждый такой статус.

Что означает статус листа нетрудоспособности

  • Закрытый

Со дня своего формирования (открытия) в Электронном реестре листков нетрудоспособности больничный приобретает статус закрытый. По электронным больничным с таким статусом еще нельзя начислять денежные средства. Он меняется на готово к оплате через семь дней после даты:

  • закрытие (истечение срока действия медицинского заключения) — для больничных по временной нетрудоспособности;
  • открытие (начало срока действия медицинского заключения) — для больничных по беременности и родам.

В течение семи дней врачи могут вносить изменения.

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  • Готово к оплате

Статус, указывающий, что страхователь может работать с листком нетрудоспособности и начислять средства. По электронным больничным с таким статусом, работодатель должен сформировать на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины заявление-расчет на финансирование соответствующего вида помощи и отправить его в Фонд.

  • Ошибочно сформирован

Ошибочно сформированный статус листок нетрудоспособности приобретает, когда медицинское заключение, на основании которого он был сформирован, создан с ошибками. В течение семи дней врач может корректировать диагноз, на основании которого будет создан новый е-больничный. Старый е-больничный с неправильными или некорректными данными, получит статус Ошибочно сформированный. Он не предусматривает выплаты застрахованному лицу.

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  • Недействительный

Е-больничный, созданный на основании медицинского заключения по другой категории, период нетрудоспособности по которому не выходит за пределы периода нетрудоспособности по ранее созданному больничному получает отметку недействительный.

  • Оплаченный

Статус оплачен, е-больничный приобретает после того, как страхователю на специальный счет для зачисления страховых выплат направляются средства для осуществления соответствующих выплат застрахованному лицу.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Пенсионный фонд больничный е-больничный

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