Новые е-больничные 2023. Какие виды писем нетрудоспособны и что они означают в Украине 24 февраля, 18:17 Больничный 2023 — виды писем нетрудоспособности и их значение для е-больничного (Фото:Unsplash)

В Украине проходит реформирование отдельных отраслей медицинских услуг для граждан. Больничные теперь находятся в ведомстве Пенсионного фонда. Рассказываем о видах листков нетрудоспособности по больничному.

Листок нетрудоспособности формируется в Электронном реестре листков нетрудоспособности Пенсионного фонда Украины на основании информации медицинского заключения (медицинских выводов) в случае идентификации пациента как застрахованного лица в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (приказ Минздрава Украины от 17.06.2021 № 1234 Об утверждении Порядка выдачи (формирование) листков нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности).

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Такой листок нетрудоспособности формируется и поступает в кабинет страхователя, с которым застрахованное лицо находится в трудовых отношениях, на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Далее действия по нему зависят от его разновидности, сообщает Пенсионный фонд.

Лист нетрудоспособности может иметь следующие статусы:

Закрытый;

Готово к оплате;

Ошибочно сформированный;

Недействителен;

Оплаченный.

Чтобы эффективно работать с больничным листом, нужно понимать, что означает каждый такой статус.

Что означает статус листа нетрудоспособности

Закрытый

Со дня своего формирования (открытия) в Электронном реестре листков нетрудоспособности больничный приобретает статус закрытый. По электронным больничным с таким статусом еще нельзя начислять денежные средства. Он меняется на готово к оплате через семь дней после даты:

закрытие ( истечение срока действия медицинского заключения) — для больничных по временной нетрудоспособности;

истечение срока действия медицинского заключения) — для больничных по временной нетрудоспособности; открытие ( начало срока действия медицинского заключения) — для больничных по беременности и родам.

В течение семи дней врачи могут вносить изменения.

Готово к оплате

Статус, указывающий, что страхователь может работать с листком нетрудоспособности и начислять средства. По электронным больничным с таким статусом, работодатель должен сформировать на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины заявление-расчет на финансирование соответствующего вида помощи и отправить его в Фонд.

Ошибочно сформирован

Ошибочно сформированный статус листок нетрудоспособности приобретает, когда медицинское заключение, на основании которого он был сформирован, создан с ошибками. В течение семи дней врач может корректировать диагноз, на основании которого будет создан новый е-больничный. Старый е-больничный с неправильными или некорректными данными, получит статус Ошибочно сформированный. Он не предусматривает выплаты застрахованному лицу.

Недействительный

Е-больничный, созданный на основании медицинского заключения по другой категории, период нетрудоспособности по которому не выходит за пределы периода нетрудоспособности по ранее созданному больничному получает отметку недействительный.

Оплаченный

Статус оплачен, е-больничный приобретает после того, как страхователю на специальный счет для зачисления страховых выплат направляются средства для осуществления соответствующих выплат застрахованному лицу.