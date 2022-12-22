Изменения в законодательстве о соцзащите. В Украине планируют отменить оплачиваемые больничные ― предлагающие вместо этого

22 декабря, 11:48
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Оплачиваемые больничные в 2023 году — что может измениться (Фото:Pixabay.com)

Оплачиваемые больничные в 2023 году — что может измениться (Фото:Pixabay.com)

Органы власти в Украине внесли изменения в законодательство о соцзащите. Обсуждаются варианты замены традиционного больничного в начале 2023 года.

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1 января 2023 вступает в силу принятый парламентом законопроект № 3663 о внесении изменений в Закон Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании и других законодательных актов Украины. Минсоцполитики и смежные министерства готовят предложения для замены больничных дополнительным отпуском работникам, сообщает пресс-служба в ответе Судебно-Юридической газете.

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Кабинет разрешил заинтересованным министерствам и органам власти предоставить свои предложения до 1 февраля 2023 года.

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В пункте 2 статьи 15 обновленного Закона Об общеобязательном государственном социальном страховании отмечается, что пособие по временной нетрудоспособности в случаях, указанных в первой части статьи, выплачивается уполномоченным органом управления застрахованным лицам с шестого дня нетрудоспособности за весь период до усстановления медицинско-социальной экспертной комиссией ( далее — МСЭК) инвалидности (установление другой группы, подтверждение ранее установленной группы инвалидности), независимо от увольнения, прекращения предпринимательской или другой деятельности застрахованного лица в период утраты трудоспособности, в порядке и размерах, установленных законодательством.

Оплата первых пяти дней нетрудоспособности производится за счет работодателя.

Отмена больничного — чего точно не будет

В ответе на запрос, в Минсоцполитики уточнили, что не обсуждаются следующие варианты изменений:

  • стимулирование медицинского страхования за счет работников;
  • полной отмены выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств общеобязательного государственного социального страхования;
  • увеличение срока оплаты дней нетрудоспособности работодателям;
  • ограничение продолжительности оплачиваемого отпуска за счет работодателя вместо выплат в связи с временной нетрудоспособностью.
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Когда осуществляют выплаты за временную нетрудоспособность

По закону, в пункте 1 статьи 15 перечислены случаи, когда временно нетрудоспособному лицу частично или полностью компенсируют плату (доход):

  • временная нетрудоспособность вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, а также временная нетрудоспособность в период реабилитации вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;
  • уход за больным ребенком;
  • уход за больным членом семьи;
  • уход за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за этим ребенком;
  • уход за ребенком в возрасте до 14 лет или за ребенком с инвалидностью до 18 лет на весь период оказания реабилитационной помощи, при наличии медицинского заключения о необходимости постороннего ухода за ребенком;
  • карантин, установленный уполномоченными в соответствии с законом органами;
  • пребывания в заведении здравоохранения, на самоизоляции под контролем в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий;
  • временный перевод застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу;
  • оказание реабилитационной помощи по протезированию и ортезированию в стационарных условиях в реабилитационных учреждениях, реабилитационных отделениях, подразделениях учреждений здравоохранения.
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Верховная Рада в сентябре 2022 года приняла законопроект № 3663 о внесении изменений в Закон Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании (Новая редакция) и других законодательных актов Украины.

Помимо прочих изменений, законопроект предусматривает прекращение существования Фонда социального страхования с 1 января 2023 года. Теперь больничные будут платить Пенсионный фонд вместо Фонда социального страхования.

Напомним, с 1 декабря Пенсионный фонд назначает и выплачивает субсидии украинцам.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Соцвыплаты Минсоцполитики Пенсионный фонд больничный

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