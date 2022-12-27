Больничный в 2023 году. Что изменится в оформлении и выплатах с 1 января в Украине 27 декабря, 06:37 Размер больничных зависит от среднего дохода и продолжительности страхового стажа (Фото:tanja.kitura@gmail.com / Depositphotos)

С января 2023 года в Украине изменяются особенности оформления и расчета больничных. В Пенсионном фонде уточнили, какие нововведения будут задействованы с 2023 года.

С 1 января 2023 вступает в силу обновленная редакция Закона Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании, согласно которой уполномоченным органом управления в системе общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая будет Пенсионный фонд Украины. В Пенсионном фонде прокомментировали некоторые обновления в оформлении больничных с 1 января 2023 года.

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Пенсионный фонд Украины постановлением от 21 декабря 2022 № 28−3 Некоторые вопросы финансирования для осуществления выплат и предоставления социальных услуг, определенных Законом Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании изменил принципы начисления и выплат из-за временной потери трудоспособности.

Также в постановлении есть замечания по отдельным выплатам потерпевшим на производстве за счет средств Фонда социального страхования Украины.

Как подавать заявление-расчет с 1 января 2023 года

Как и раньше, для расчета выплат, страхователь должен подать заявление-расчет, содержащий информацию о начисленных застрахованным лицам суммах страховых выплат по их видам. Однако, начиная с 1 января 2023 года, она будет подаваться не лично, а через созданный для этого интерфейс в личном кабинете страхователя на сайте е-услуг ПФУ.

Возможность подачи заявлений без дополнительного программного обеспечения будет доступна всем работодателям.

Заявления-расчеты по бумажным листам нетрудоспособности необходимо заполнять в режиме ручного ввода данных с прикреплением сканированных копий бумажных листов нетрудоспособности.

Новые функции личного кабинета

В личном кабинете будут доступны следующие функции:

возможность поиска и пересмотра заявлений-расчетов этого страхователя согласно определенным им критериям ( период регистрации листков нетрудоспособности, тип заявления-расчета ( по электронным листкам нетрудоспособности);

период регистрации листков нетрудоспособности, тип заявления-расчета по электронным листкам нетрудоспособности); формирование ( редактирование) и отправку заявления-расчета в ПФУ.

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При формировании заявления-расчета используется информация из электронного листа нетрудоспособности и Реестра застрахованных лиц.

Особенности оформления заявления-расчета в 2023 году

Как и раньше, по электронным и бумажным листкам нетрудоспособности будут составляться отдельные заявления-расчеты.

Максимальное количество листков нетрудоспособности в одном заявлении-расчете составит 200 штук с целью улучшения качества обслуживания и ускорения автоматизированной обработки заявлений-расчетов.

В то же время к заявлению-расчету можно будет добавлять комментарии, объяснения и, при необходимости, сканированные копии документов, которые могут быть полезны при принятии решения о финансировании.

В то же время страхователи, которые по каким-либо причинам не могут пользоваться электронным кабинетом на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, могут составить заявление-расчет в бумажной форме и подать его в любой отдел обслуживания граждан (сервисного центра).