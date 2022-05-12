«Мы пришли из ада». Как медики в Бахмуте под обстрелами спасают раненых в Луганской области украинских военных — фоторепортаж 12 мая, 19:44 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Покрытая пятнами крови дверь, которую использовали в качестве носилок в больнице Бахмута, 5 мая (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

В последнее время ситуация в Луганской области значительно ухудшилась — в регионе продолжаются мощные бои.

НВ публикует перевод репортажа Reuters из больницы в Бахмуте, сотрудники которой спасают раненых из зоны боевых действий вокруг Попасной.

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Больница в маленьком украинском городе Бахмут никогда не предназначалась для приема очередей машин скорой помощи, доставляющих раненых и травмированных с линии фронта самого большого поля боя в Европе.

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Медики-добровольцы также не ожидали четыре месяца назад, что будут курсировать взад и вперед на передовую жестокого танкового боя, в пределах слышимости ракет и обстрелов.

Раненые украинские солдаты в больнице Бахмута, 5 мая / Фото: REUTERS/Jorge Silva

Медик стирает кровь с лица раненого солдата-добровольца по имени Максим, получившего осколочное ранение в Попасной, 5 мая / Фото: REUTERS/Jorge Silva

«Я никогда раньше не видела столько человеческих трагедий. Абсолютно ненужные страдания», — сказала Елена Булахтина, канадский медик русского происхождения, присоединившаяся к Пироговскому Первому добровольческому мобильному госпиталю — группе гражданских медицинских работников, занимающихся оказанием медицинской помощи на линии фронта.

Елена Булахтина, канадка русского происхождения из Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Пирогова, держит свою собаку Рику, которую она спасла во время миссии за несколько дней до этого, 5 мая / Фото: REUTERS/Jorge Silva

Парамедик Богдан Марчук из Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Пирогова ждет вызова в машине скорой помощи в Бахмуте, 6 мая / Фото: REUTERS/Jorge Silva

Сейчас основная задача больницы — «стабилизировать» раненых из зоны боевых действий вокруг города Попасная в Луганской области, чтобы их можно было перевести в более крупные госпитали на западе Украины, подальше от основных боев.

«Любой россиянин, который может сделать что-то конкретное, чтобы помочь Украине, а не просто сидеть в Facebook… должен что-то делать», — сказала она.

Гражданский с ампутированной стопой в больнице Бахмута, 6 мая / Фото: REUTERS/Jorge Silva

Гражданский с ампутированной стопой в больнице Бахмута, 6 мая / Фото: REUTERS/Jorge Silva

Канадский паспорт Булахтиной означает, что она может въезжать в Украину, что было бы ей запрещено сделать как гражданке России.

Ее начальница Светлана Друзенко рассказала: «Когда война только началась, я пыталась предсказать, какие потери она принесет. А сейчас вижу, что число жертв просто огромно… Люди гибнут — и гибнут во всех городах».

Парамедик Светлана Друзенко из Первого добровольческого мобильного госпиталя Пирогова позирует для фото в больничной палате, которая используется для хранения пожертвованных лекарств, поступающих из-за границы, 6 мая / Фото: REUTERS/Jorge Silva

Военный врач и анестезиолог Юлия позирует возле отделения неотложной помощи в больнице Бахмута, 5 мая / Фото: REUTERS/Jorge Silva

Масштабы линии фронта, протянувшейся на сотни километров, истощили ресурсы Украины до предела.

Некоторые машины скорой помощи, прибывающие в больницу, — подержанные немецкие или польские. В нескольких метрах от аварийного входа лежит деревянная дверь, которую использовали как носилки, вся в запекшейся крови.

Раненый в Попасной украинский солдат в машине скорой помощи возле больницы в Бахмуте, 5 мая / Фото: REUTERS/Jorge Silva

Раненого в Попасной украинского солдата готовятся разместить в автомобиле скорой помощи возле больницы в Бахмуте, 5 мая / Фото: REUTERS/Jorge Silva

«Мы пришли из ада», — сказал Игорь, изможденный, забрызганный кровью солдат, который начал участвовать в боях через несколько дней после начала вторжения в феврале. Он входит в группу солдат с диагнозом контузия или посттравматическое стрессовое расстройство, ожидающих эвакуации в госпитале.

«Нас атаковали всем — артиллерией, самолетами — везде были обстрелы днем ​​и ночью. Мы были в бою почти шесть дней. Попасная полностью разрушена», — сказал он.

Парамедик Константин из Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Пирогова помогает перемещать раненого украинского солдата, эвакуированного с линии фронта в Попасной, из машины скорой помощи возле госпиталя в Бахмуте, 5 мая / Фото: REUTERS/Jorge Silva

24 февраля Россия направила в Украину десятки тысяч военнослужащих в рамках так называемой «специальной операции» по демилитаризации и «денацификации» своей южной соседки. Украина и ее союзники отвергают это как необоснованный предлог для захватнической войны.

Алессандро, еще один член группы солдат, пользуется ожиданием чтобы пообщаться с помощью видеочата со своей внучкой, которой удалось бежать в Польшу. «Моя семья в безопасности, пока мы проходим через это».

Украинский солдат-доброволец Алессандро, получивший контузию, общается с находящейся в Польше семьей по видеосвязи в ожидании эвакуации в более крупную больницу, 5 мая / Фото: REUTERS/Jorge Silva

Одна машина скорой помощи должна эвакуировать двух бойцов, уместившихся в пространстве, рассчитанном в нормальных условиях на одного пациента. У одного осколочное ранение позвоночника. Врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает, но его руки и ноги могут остаться парализованными.

Солдата с осколочным ранением позвоночника готовят к эвакуации в более крупную больницу из Бахмута, 5 мая / Фото: REUTERS/Jorge Silva

Украинский солдат Вячеслав с позывным Джимми, проходящий лечение после перелома руки, курит возле больницы в Бахмуте, 5 мая / Фото: REUTERS/Jorge Silva

Раненый украинский солдат курит возле больницы Бахмута, 5 мая / Фото: REUTERS/Jorge Silva

Примерно в 70 км к северо-западу от Бахмута у 20-летней волонтерки Александры Пограничной нет даже машины скорой помощи.

Она — единственный парамедик в своем подразделении и ждет в Святогорске, пока солдаты не увезут ее на фронт или не привезут к ней раненых.

Украинская волонтерка-парамедик Александра Пограничная позирует для фото в Святогорске Донецкой области, 27 апреля / Фото: REUTERS/Jorge Silva

Украинская волонтерка-парамедик Александра Пограничная готовит свою аптечку в Святогорске Донецкой области, 27 апреля / Фото: REUTERS/Jorge Silva

«Я решила присоединиться и помочь, — говорит она, — Мы должны это сделать».

Ее отец во Львове на западе Украины дал ей деньги на покупку средств индивидуальной защиты, но ее мать перестала с ней разговаривать.

Украинская волонтерка-парамедик Александра Пограничная общается с солдатами во время дежурства в Святогорске Донецкой области, 27 апреля / Фото: REUTERS/Jorge Silva

На ее руке тату с гербом Украины и цитата из украинской поэтессы Леси Украинки: «Я в серці маю те, що не вмирає».

Украинская волонтерка-парамедик Александра Пограничная показывает свою татуировку в Святогорске Донецкой области, 27 апреля / Фото: REUTERS/Jorge Silva

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