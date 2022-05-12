«Мы пришли из ада». Как медики в Бахмуте под обстрелами спасают раненых в Луганской области украинских военных — фоторепортаж
Покрытая пятнами крови дверь, которую использовали в качестве носилок в больнице Бахмута, 5 мая (Фото:REUTERS/Jorge Silva)
В последнее время ситуация в Луганской области значительно ухудшилась — в регионе продолжаются мощные бои.
НВ публикует перевод репортажа Reuters из больницы в Бахмуте, сотрудники которой спасают раненых из зоны боевых действий вокруг Попасной.
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Больница в маленьком украинском городе Бахмут никогда не предназначалась для приема очередей машин скорой помощи, доставляющих раненых и травмированных с линии фронта самого большого поля боя в Европе.
Медики-добровольцы также не ожидали четыре месяца назад, что будут курсировать взад и вперед на передовую жестокого танкового боя, в пределах слышимости ракет и обстрелов.
«Я никогда раньше не видела столько человеческих трагедий. Абсолютно ненужные страдания», — сказала Елена Булахтина, канадский медик русского происхождения, присоединившаяся к Пироговскому Первому добровольческому мобильному госпиталю — группе гражданских медицинских работников, занимающихся оказанием медицинской помощи на линии фронта.
Сейчас основная задача больницы — «стабилизировать» раненых из зоны боевых действий вокруг города Попасная в Луганской области, чтобы их можно было перевести в более крупные госпитали на западе Украины, подальше от основных боев.
«Любой россиянин, который может сделать что-то конкретное, чтобы помочь Украине, а не просто сидеть в Facebook… должен что-то делать», — сказала она.
Канадский паспорт Булахтиной означает, что она может въезжать в Украину, что было бы ей запрещено сделать как гражданке России.
Ее начальница Светлана Друзенко рассказала: «Когда война только началась, я пыталась предсказать, какие потери она принесет. А сейчас вижу, что число жертв просто огромно… Люди гибнут — и гибнут во всех городах».
Масштабы линии фронта, протянувшейся на сотни километров, истощили ресурсы Украины до предела.
Некоторые машины скорой помощи, прибывающие в больницу, — подержанные немецкие или польские. В нескольких метрах от аварийного входа лежит деревянная дверь, которую использовали как носилки, вся в запекшейся крови.
«Мы пришли из ада», — сказал Игорь, изможденный, забрызганный кровью солдат, который начал участвовать в боях через несколько дней после начала вторжения в феврале. Он входит в группу солдат с диагнозом контузия или посттравматическое стрессовое расстройство, ожидающих эвакуации в госпитале.
«Нас атаковали всем — артиллерией, самолетами — везде были обстрелы днем и ночью. Мы были в бою почти шесть дней. Попасная полностью разрушена», — сказал он.
24 февраля Россия направила в Украину десятки тысяч военнослужащих в рамках так называемой «специальной операции» по демилитаризации и «денацификации» своей южной соседки. Украина и ее союзники отвергают это как необоснованный предлог для захватнической войны.
Алессандро, еще один член группы солдат, пользуется ожиданием чтобы пообщаться с помощью видеочата со своей внучкой, которой удалось бежать в Польшу. «Моя семья в безопасности, пока мы проходим через это».
Одна машина скорой помощи должна эвакуировать двух бойцов, уместившихся в пространстве, рассчитанном в нормальных условиях на одного пациента. У одного осколочное ранение позвоночника. Врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает, но его руки и ноги могут остаться парализованными.
Примерно в 70 км к северо-западу от Бахмута у 20-летней волонтерки Александры Пограничной нет даже машины скорой помощи.
Она — единственный парамедик в своем подразделении и ждет в Святогорске, пока солдаты не увезут ее на фронт или не привезут к ней раненых.
«Я решила присоединиться и помочь, — говорит она, — Мы должны это сделать».
Ее отец во Львове на западе Украины дал ей деньги на покупку средств индивидуальной защиты, но ее мать перестала с ней разговаривать.
На ее руке тату с гербом Украины и цитата из украинской поэтессы Леси Украинки: «Я в серці маю те, що не вмирає».
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