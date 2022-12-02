Артиллерия, снаряды и боеприпасы. Болгария отправит Украине девять Боингов оружия — СМИ 2 декабря, 19:35 Флаг Болгарии (Фото:sapviktor/pixabay.com)

Министерство обороны Болгарии завершило формирование списка вооружения, которое готово передать Украине для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает Novinite.

Ранее болгарский парламент предоставил Министерству обороны страны месячный срок для подготовки этого списка.

Выбранный вариант помощи Украине будет секретной информацией. Более того, решение о его одобрении еще должно пройти через болгарское правительство и парламент.

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Сейчас известно, что в Украину будет отправляться оружие девятью большими американскими самолетами типа Boeing C-17.

По словам посла Украины в Болгарии Виталия Москаленко, список «длинный и серьезный».

В нем есть артиллерийские орудия, средства обороны, снаряды и боеприпасы.

Отмечается, что Болгария не может передать ракетные комплексы С-300, потому что они ей нужны самой для защиты стратегических объектов в стране.

3 ноября Национальная ассамблея Болгарии поддержала резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи.

