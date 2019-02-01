Болезненные по определению. Зураб Аласания - об отношениях с Набсоветом UA:Першого
Зураб Аласания, 31 января отстраненный с должности главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины, назвал свои отношения с Наблюдательным советом вещателя "болезненными по определению".
"Наши отношения с Наблюдательным советом намного сложнее и болезненнее, [чтобы их выразить, - Ред.] - просто по определению. Это очень разные люди, это первая институция, которая была создана, она никогда не работала раньше и не знает, как это делать", - сказал он в интервью Радио НВ.
По словам Аласании, члены Наблюдательного совета преследуют разные интересы и имеют разные представления о своих задачах.
"Они Наблюдательный совет. Они должны только выбрать правление и потом установить зарплаты. Точка", - добавил он.
Отстраненный председатель правления НОТУ назвал свою отставку ожидаемой, сравнив ее с "тенью с чем-то тяжелым, готовой врезать по голове".
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Напомним, 31 января Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.
В обнародованном самим Аласанией отрывке проекта соответствующего решения Набсовета было указано, что его отстранение с должности связано с недостаточным освещением ряда общественно значимых тем.
Такими назвали, в частности, Крестный ход за поместную церковь, который проходил 28 июля, и заседание Генеральной ассамблеи ООН от 26 сентября.
В ответ на это председатель Набсовета НОТУ Татьяна Лебедева заявила, что увольнение руководителя UA:Перший не связано с не освещением каналом мероприятий с участием первых лиц государства.
"Отрывок проекта решения, который цитирует, в частности, Зураб Аласания, был предложен одним из членов Наблюдательного совета Вячеславом Козаком и лишь частично вошел в окончательное решение Совета", - отметила она.
В Администрации президента также отреагировали на увольнение главы НОТУ: там заявили, что Петр Порошенко всегда поддерживал и будет поддерживать Общественное вещание.
Зураб Аласания был избран новым председателем правления ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины 10 апреля 2017 года.
Контракт с ним был подписан сроком на четыре года, с правом на повторное назначение на основании конкурса.
НОТУ сформирована на базе Национальной телекомпании Украины, радиокомпании Украины, Государственной телерадиокомпании Крым, Криворожской государственной региональной телерадиокомпании Криворожья и ряда других телерадиокомпаний.