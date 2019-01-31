Болезнь прогрессирует: отец политзаключенного Гриба заявил о необходимости срочного лечения сына Вчера, 17:09 133 Цей матеріал також доступний українською Игорь Гриб/Facebook Павла Гриба незаконно удерживают в РФ Игорь Гриб/Facebook

Отец политзаключенного украинца Павла Гриба Игорь Гриб заявил, что без срочной медицинской помощи в специализированном медицинском учреждении Павел может умереть.

Об этом сообщает Укринформ.

"Если не будет срочного лечения в специализированном медицинском учреждении, так как в Ростове-на-Дону в больнице ему не смогут оказать помощь, там нет соответствующих специалистов, этой болезнью занимаются лишь несколько десятков медучреждений - в Москве, например, больница Шарите в Берлине, институт Шалимова в Киеве, где работают высококвалифицированные специалисты, Павел просто умрет, так прогрессирует болезнь", - подчеркнул отец Гриба и отметил, что сейчас они “вынуждены бить во все колокола”.

Игорь Гриб добавил, что судебные заседания по сфальсифицированному делу его сына уже подходят к концу, скоро должны объявить приговор, после чего состоится этапирование к месту отбывания наказания.

Отец политзаключенного подчеркнул, что даже здоровому человеку сложно перенести "этап", не то, что больному.

Ранее, Игорь Гриб заявил, что у Павла сейчас появились новые болезни, как начальная стадия цирроза печени и симптомы болезни Альцгеймера.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинский политзаключенный Павел Гриб находится на грани жизни и смерти.

Напомним, что ЕСПЧ попросил РФ предоставить медицинские документы о текущем состоянии здоровья Гриба, лечении, которое было назначено врачами, и лечении, предоставленном во время содержания под стражей.

Павел Гриб страдает портальной гипертензией. Это синдром повышенного давления, который может вызвать внутреннее кровотечение. Он нуждается в ежедневном приеме специальных лекарств.

Украинец исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.

По версии обвинения, Гриб якобы склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест Гриба - до 24 апреля 2019 года.