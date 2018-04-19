Болельщики матчей Лиги чемпионов в Киеве смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом

Право на бесплатные путешествия будут лица с билетами на матчи и официально аккредитованные лица

Киевский городской совет принял решение, согласно которому футбольные болельщики матчей Лиги чемпионов, которые пройдут в Киеве, смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом города.

За соответствующее решение проголосовали 77 депутатов, сообщает Украинская правда.

Первый заместитель киевского мэра Николай Поворозник объяснил, что данное решение определит столичные коммунальные предприятия Киевпастранс и Киевский метрополитен перевозчиками аккредитованных лиц и болельщиков на период финальных матчей Лиги чемпионов с целью их доставки на стадионы и обратно.

По его словам, денежные расходы КП на бесплатные транспортировки людей компенсирует УЕФА.

Согласно тексту решения, со всей суммы компенсации 25% получит метро и 75% - наземный транспорт.

Право на бесплатные путешествия будут лица с билетами на матчи и официально аккредитованные на спортивные мероприятия лица.

В Киеве состоятся два матча Лиги чемпионов - 26 мая мужской финал на НСК Олимпийский, а 24 мая - женский финал на стадионе имени Лобановского.