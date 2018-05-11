Болейте дома: Госпогранслужба призвала украинцев не ехать на ЧМ-2018 в Россию

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян объяснил, почему украинским болельщикам не стоит ехать на ЧМ-2018 по футболу в России.
В эфире телеканала UATV Слободян отметил, что независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего.
"Это логично и правильно, и дело здесь не столько в патриотизме, как в уважении и памяти к тем людям, которые погибли за эти годы именно от российского оружия и от агрессии РФ. Поэтому главная рекомендация для болельщиков - болеть дома и не ехать на территорию России", - заявил он.
Слободян также добавил, что поездка в РФ - это еще и дополнительные риски для самих болельщиков.
"Начиная с того, что их там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как вербовку", - пояснил спикер ГПСУ.
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