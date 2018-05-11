Болейте дома: Госпогранслужба призвала украинцев не ехать на ЧМ-2018 в Россию

Украинцам не стоит ехать на ЧМ-2018 в России, заявили в Госпогранслужбе

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян объяснил, почему украинским болельщикам не стоит ехать на ЧМ-2018 по футболу в России.

В эфире телеканала UATV Слободян отметил, что независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего.

"Это логично и правильно, и дело здесь не столько в патриотизме, как в уважении и памяти к тем людям, которые погибли за эти годы именно от российского оружия и от агрессии РФ. Поэтому главная рекомендация для болельщиков - болеть дома и не ехать на территорию России", - заявил он.

Слободян также добавил, что поездка в РФ - это еще и дополнительные риски для самих болельщиков.

"Начиная с того, что их там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как вербовку", - пояснил спикер ГПСУ.